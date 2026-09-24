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Cronaca | 24 settembre 2026, 15:18

Incidente sulla Statale 589 a Saluzzo: morta una donna di Pinerolo di 38 anni residente a Barge

Il nome della vittima è Abigail Romagnolo. Nell'incidente coinvolte due vetture e un mezzo pesante. Sei feriti in codice verde

La scena dell'incidente

La scena dell'incidente

Ancora un incidente mortale sulle strade della Granda. 

E' successo oggi, attorno alle 14, sulla Statale 589 "dei Laghi di Avigliana" a Saluzzo, al bivio per Cervignasco, dove, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati due autovetture e un mezzo pesante.

Purtroppo nell'impatto è deceduta una donna di 38 anni, la trentesima vittima di incidente stradale da inizio anno.

Si tratta di Abigail Romagnolo, originaria di Pinerolo e residente a Barge.

Era alla guida di una Fiat Punto, andata a scontrarsi con una Fiat Panda e un mezzo pesante secondo una dinamica in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale di Saluzzo

Altre sei persone coinvolte nel sinistro risultano invece illese. 

La strada è provvisoriamente chiusa al traffico a Saluzzo e la circolazione è temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale.

Il personale Anas, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia locale sono sul posto per gestire l'emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile.

Notizia in aggiornamento. 

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Barbara Simonelli

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