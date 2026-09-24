Incidente sulla Statale 589 a Saluzzo: morta una donna di Pinerolo di 38 anni residente a Barge

Ancora un incidente mortale sulle strade della Granda.

E' successo oggi, attorno alle 14, sulla Statale 589 "dei Laghi di Avigliana" a Saluzzo, al bivio per Cervignasco, dove, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati due autovetture e un mezzo pesante.

Purtroppo nell'impatto è deceduta una donna di 38 anni, la trentesima vittima di incidente stradale da inizio anno.

Si tratta di Abigail Romagnolo, originaria di Pinerolo e residente a Barge.

Era alla guida di una Fiat Punto, andata a scontrarsi con una Fiat Panda e un mezzo pesante secondo una dinamica in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale di Saluzzo.

Altre sei persone coinvolte nel sinistro risultano invece illese.

La strada è provvisoriamente chiusa al traffico a Saluzzo e la circolazione è temporaneamente indirizzata sulla viabilità locale.

Il personale Anas, i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e la Polizia locale sono sul posto per gestire l'emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile.

Notizia in aggiornamento.