Assicurazione auto: a Cuneo premio in aumento del 6,4%. Ad agosto erano 657 euro di media, secondo dietro Torino

L’Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it ha calcolato il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote ad agosto 2026 e Cuneo è risultata la seconda provincia più cara del Piemonte dopo Torino, con un aumento del 6,4%.

In valori assoluti, la provincia piemontese più cara è Torino, con un premio medio che, sia pure in calo del 2,5%, è stato comunque pari a 657,99 euro. Al secondo posto si trova Cuneo che, registrando un aumento delle tariffe RC auto del 6,4%, presenta un premio medio di 575,27 euro; segue Vercelli con 567,03 euro (+6,8%).

Il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in Piemonte ad agosto 2026 è stato pari a 613,61 euro, in calo dell’1,4% su base annua e più basso dei 623,25 euro nazionali.

«Il trend annuale al ribasso è stato registrato in gran parte delle regioni italiane», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. «Anche se guardiamo ad un arco temporale ridotto, vediamo che rispetto a 6 mesi fa, in Italia, le tariffe sono diminuite del 3,9%. È ancora presto, però, per dire quale sarà la tendenza dei prossimi mesi».

Continuando a scorrere la classifica regionale si posizionano Alessandria (546,08 euro, -3,3%), Novara (545,62 euro, +6%), Asti (515,67 euro, -6,1%), e Biella, che – con un premio medio di 497,20 euro – ha registrato un ribasso del 2,4%. Verbano-Cusio-Ossola, sebbene la tariffa sia aumentata del 7,2% e pari a 444,84 euro, è risultata essere l’area piemontese dove assicurare un veicolo a quattro ruote costa meno.

Nella tabella successiva i premi medi RC auto rilevati da Facile.it ed Assicurazione.it ad agosto 2026:

Regione Premio medio RC auto agosto 2026 Alessandria 546,08 € Asti 515,67 € Biella 497,20 € Cuneo 575,27 € Novara 545,62 € Torino 657,99 € Verbano-Cusio-Ossola 444,84 € Vercelli 567,03 € Piemonte 613,61 € Italia 623,25 €





