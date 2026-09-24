Un solo settore, molte hospitality: il “multiverso” raccontato da oltre 50 professionisti

Per molto tempo l’hospitality è stata raccontata attraverso categorie relativamente semplici: hotel, ospiti, camere, servizi. Oggi quella rappresentazione appare sempre più articolata. Accanto agli hotel convivono B&B, appartamenti turistici, affittacamere, piccole strutture indipendenti e modelli differenti di gestione. E, dietro ciascuno di questi mondi, lavorano professionalità con competenze, linguaggi e punti di vista diversi.

È da questa osservazione che prende forma “Hotel Multiverso – L’Ospitalità delle Dimensioni Parallele”, il nuovo libro di Dario Ghiglione.

Il “multiverso” del titolo non è soltanto una scelta narrativa. È la chiave con cui l’autore prova a osservare un settore nel quale non sembra più esistere un’unica idea di ospitalità. Esistono invece molte dimensioni che si incontrano, si sovrappongono e talvolta si confrontano.

Per costruire questo racconto, Ghiglione ha scelto di non affidarsi soltanto alla propria esperienza. Ha intervistato più di 50 professionisti dell’hospitality, con ruoli differenti: consulenti di marketing, tour operator, docenti universitari, mystery guest, evangelisti e altre figure impegnate, da prospettive diverse, nell’evoluzione del settore.

Il risultato è un progetto corale nel quale la diversità delle esperienze diventa parte stessa della storia.

«Il titolo nasce dalla sensazione che oggi non si possa più parlare dell’hospitality come di un unico universo», spiega Ghiglione. «Ci sono tante realtà diverse e tante persone che la stanno interpretando. Il mio interesse era proprio capire cosa succede mettendo queste dimensioni una accanto all’altra.»

Il percorso dell’autore parte da una lunga esperienza personale nel settore alberghiero. Ghiglione lavora nell’hospitality da oltre 30 anni. È stato direttore tecnico delle edizioni 2024 e 2025 di Nuove Tendenze Hospitality, è stato consulente di youRevenyou, dal 2008 è presidente di Federalberghi Imperia ed è vicepresidente di Federalberghi Provinciale.

Ma “Hotel Multiverso” non vuole essere un’autobiografia. Al contrario, l’esperienza dell’autore rappresenta il punto di partenza per aprire il racconto ad altre voci.

La presenza di professionisti con ruoli differenti permette infatti di osservare l’ospitalità da angolazioni che non coincidono necessariamente. Il marketing non guarda una struttura nello stesso modo di un tour operator; l’esperienza accademica non coincide con quella di chi osserva direttamente il comportamento degli ospiti; chi lavora sul campo porta esigenze diverse da chi studia o interpreta i fenomeni del turismo.

«Mi interessava soprattutto la differenza tra le voci», sottolinea Ghiglione. «Se tutte le persone intervistate avessero avuto lo stesso ruolo, avremmo avuto una fotografia più uniforme. Invece le differenze fanno emergere meglio la complessità dell’ospitalità.»

Ma il vero destinatario di questo confronto non è il grande hotel strutturato, con reparti, manager e professionalità dedicate a ogni funzione. “Hotel Multiverso” guarda soprattutto a chi nell’ospitalità è spesso solo.

Il proprietario di un B&B, di un appartamento turistico, di un affittacamere o di una piccola struttura ricettiva non ha necessariamente un revenue manager a cui affidare le strategie di prezzo, un ufficio marketing che si occupi della comunicazione o un team dedicato alla gestione delle prenotazioni e delle recensioni. Molto spesso quelle decisioni ricadono direttamente sulla persona che ha scelto di fare ospitalità.

È a questo operatore che il libro vuole parlare: a chi ogni giorno deve decidere, spesso senza avere intorno una squadra di specialisti, come gestire la propria struttura, come presentarla sul mercato, come rapportarsi agli ospiti e come affrontare un settore che cambia continuamente.

Nel 2022 Ghiglione aveva pubblicato “GESPY – La Geometria dell’Hospitality”. Con “Hotel Multiverso” il racconto si sposta verso una dimensione più corale, cercando di comprendere non soltanto come funzioni oggi il settore, ma chi lo stia costruendo e quali prospettive possano emergere dal confronto tra esperienze differenti.

La prefazione del nuovo volume è firmata da Mauro Santinato e la casa editrice è Top Player di Alessandro Cocco.

Il libro sarà presentato durante l’Hospitality Day, nel Book & Search Corner, il 13 ottobre dalle 16:30 alle 17:00. L’ingresso all’evento è gratuito.

“Hotel Multiverso – L’Ospitalità delle Dimensioni Parallele” è disponibile in preordine sul sito ufficiale di Dario Ghiglione. Chi effettua il preordine riceverà anche un bonus di 20 minuti di call gratuita con l’autore.

Preordina il libro su https://darioghiglione.it/