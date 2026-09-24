A Cherasco torna la Caccia ai Tesori Arancioni: appuntamento a domenica 4 ottobre

Cherasco, anche quest’anno, aderisce alla Caccia ai Tesori Arancioni proposta dal Touring Club: la caccia si svolge in contemporanea in oltre 100 borghi italiani, ognuno con la propria storia, la propria identità e la bellezza che lo rende unico.

È un’esperienza pensata per tutte le età, da vivere con chi si vuole, in famiglia, con amici o in autonomia, in cui cultura, gioco e scoperta si intrecciano per regalare un’avventura memorabile a chi ama esplorare, osservare e lasciarsi sorprendere.

L’appuntamento è domenica 4 ottobre, alle 15, presso la biblioteca civica (in via Monte di Pietà 43): verrà proposto un percorso in sei tappe nei luoghi più caratteristici del centro storico cheraschese che permetterà ai partecipanti di scoprire le sue bellezze artistiche e paesaggistiche.

Ogni squadra avrà l'opportunità di immergersi nella storia e nell’arte della città, con un momento di svago rivolto a tutti, fruibile sia dai grandi che dai piccoli. La caccia al tesoro dura circa un'ora e mezza; permette di stare all’aria aperta in un weekend autunnale, fa vivere ai più piccoli un’avventura entusiasmante e offre l'occasione di scoprire luoghi suggestivi e ricchi di fascino.

L’evento è aperto a tutti, previa iscrizione online della squadra (massimo 6 partecipanti) collegandosi al sito tesori.bandierearancioni.it scegliendo “Cherasco” tra la lista dei borghi.

Le iscrizioni sono già aperte e si potranno effettuare fino al giorno prima dell’evento. Al momento dell’iscrizione online, verrà richiesta una donazione ad importo libero (donazione minima € 2,00 a prenotazione) per sostenere il Touring Club Italiano. Il TCI è un’associazione privata di promozione sociale, che si occupa della realizzazione di questa ed altre importanti iniziative che promuovono e valorizzano le bellezze del nostro Paese. I bambini sono i benvenuti e fino ai sei anni possono partecipare senza iscrizione.

Al termine della Caccia al Tesoro ci saranno l’incontro in biblioteca e la consegna dei premi.

«Essere Bandiera Arancione del Touring Club Italiano rappresenta per Cherasco un’importante opportunità di promozione e valorizzazione del proprio patrimonio. La partecipazione, per il quinto anno consecutivo, alla Caccia ai Tesori Arancioni – sottolinea Mara Degiorgis, consigliera delegata alla Cultura – ci permette di raccontare il nostro territorio attraverso un’esperienza originale, capace di coinvolgere grandi e piccoli. È un’occasione per riscoprire luoghi, tradizioni, personaggi e storie che fanno parte dell’identità di Cherasco, ma che non sempre sono conosciuti anche da chi vive sul territorio. Un’iniziativa che invita a guardare il borgo con occhi nuovi, trasformando la scoperta della cultura e delle bellezze locali in un momento di condivisione, curiosità e divertimento per tutta la famiglia».

Per ulteriori informazioni: ufficio turistico tel. 0172427050.

