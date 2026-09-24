Le Grotte di Aisone al "Cuneo Archeofilm"

Giovedì 1 ottobre alle 20.45 alla serata inaugurale del “Cuneo Archeofilm”, il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte e Ambiente, presso il Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria 10, Cuneo) sarà protagonista il sito archeologico all'interno della Riserva Naturale Grotte di Aisone.
All'apertura del “Cuneo Archeofilm” il prof. Umberto Tecchiati, docente di Preistoria ed Ecologia preistorica all’Università di Milano, e la dott.ssa Stefania Padovan, conservatrice per gli aspetti archeologici dell’Ente Aree protette Alpi Marittime, che presenteranno l’articolo speciale “Grotte di Aisone. Preistorici sulla via delle Alpi”, pubblicato sul numero di settembre/ottobre 2026 di Archeologia Viva.
Archeologia Viva è la prima grande rivista italiana di divulgazione archeologica fondata nel 1982 da Piero Pruneti.