Uva, carri e sapori: Bricherasio brinda alla sua Sagra

Sabato 26 e domenica 27 settembre Bricherasio entra nel vivo della 58ª Sagra dell’Uva riconfermando gli appuntamenti classici della festa, come la sfilata dei carri allegorici e il PalaUva, ma introducendo nel programma di eventi alcune novità che animeranno il centro storico del paese. E per l’occasione torna protagonista la Confraternita di San Bernardino, recentemente ristrutturata.

Ortofrutta e piatti della tradizione: il PalaUva apre i battenti

“La Sagra si apre ufficialmente sabato 26 alle 18,30 al PalaUva di piazza Castelvecchio con l’inaugurazione della mostra ortofrutticola e gli interventi delle autorità presenti. Sarà anche l’occasione per la benedizione dei raccolti e la consegna di un riconoscimento agli espositori” annuncia Alberto Godino, presidente della Pro loco, associazione che organizza buona parte degli eventi del fine settimana in collaborazione con il Comune.

La serata proseguirà con la cena self-service ospitata al PalaUva: “Ci saranno i piatti della tradizione come la polenta, gli agnolotti, il salme campagnolo e la carne cruda, ma quest’anno si potrà mangiare anche il fritto di pesce” continua Godino. I piatti saranno preparati dalla Pro loco e da alcune attività del paese: Macelleria Caffaratti, Agrimacelleria da Giulia, La Sorbetteria, L’Appetito di Livi, mentre Noi vignaioli piemontesi e l’Azienda agricola la Rivà porteranno il vino.

La serata proseguirà con il dj set di Radio Gran Paradiso, accompagnato da dj Matteo Dianti e dal cocktail bar.

Domenica il mercato piazza Benefica arriva in paese

Domenica il programma si amplia e Bricherasio si anima fin dal mattino. Dalle 9 alle 18 torna il ‘Gran Mercato d’Autunno’, con banchi dell’agroalimentare locale e mercatino delle pulci. La novità quest’anno è la partecipazione dei banchi del mercato di piazza Benefica di Torino che saranno concentrati nel piazzale antistante il salone polivalente e in via Vittorio Emanuele II, dall’altezza di piazza Giretti fino alla farmacia.

Al mattino inizieranno anche i laboratori creativi, i giochi per bambini e adulti, aprirà la pista di Go-Kart a pedali in piazza Santa Maria e si potrà partecipare alle visite guidate alla Confraternita di San Bernardino e alle dimore storiche del paese.

La classica sfilata dei carri allegorici aperta dalla Filarmonica di San Bernardino e dall’associazione di danza sportiva Panda, sarà anticipata dal concerto di musica folk americana di Casey Chandler in piazza Santa Maria.

“Rispetto allo scorso anno sono aumentati i numeri di carri che percorreranno via Vittorio Emanuele II da piazza Artiglieri fino a piazza Santa Maria – sottolinea Godino –. Ci sarà quello della Pro loco e quello degli Amici del Pellice. Due carri arriveranno invece da Prarostino, uno da Pinerolo e un carro ‘a sorpresa’ che metterà assieme giovani di diversi paesi”.

Nei giorni di festa saranno visitabili le diverse mostre allestite per l’occasione: l’esposizione fotografica curata dalla Pro loco nella confraternita di San Bernardino, quella di arti varie dell’Unitre in sala consigliare del municipio e ‘Memoria a scatti’, a cura della Diaconia valdese, in sala giunta del municipio. Da venerdì a domenica inoltre ci sarà il raduno camper ‘Festa dell’Uva’.