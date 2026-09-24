Tutto pronto a santo Stefano Belbo per l'edizione 2026 del Trail del Moscato d'Asti [FOTO]

Dal 25 al 27 settembre Santo Stefano Belbo ospiterà una tre giorni outdoor tra i vigneti patrimonio Unesco e i luoghi pavesiani con tante proposte alla scoperta delle Langhe del Moscato e della Nocciola.

Saranno centinaia gli atleti, appassionati di podismo outdoor, con le loro famiglie che soggiorneranno in valle Belbo per partecipare alla nuova edizione dell'Ultra Trail del Moscato d'Asti (UTDM), evento organizzato dall'A.S.D. Dynamic Center Valle Belbo.

L'appuntamento valorizza il territorio di Santo Stefano Belbo, attraversando ben 14 comuni delle Langhe (Cossano Belbo, Castino, Cortemilia, Bergolo, Torre Bormida, Cravanzana, Arguello, Lequio Berria, Benevello, Rocchetta Belbo, Mango, Castiglione Tinella) offrendo percorsi competitivi e amatoriali che si snodano tra colline, boschi, noccioleti e i vigneti patrimonio mondiale dell'umanità. Un connubio tra sport, natura ed eccellenze enogastronomiche, fortemente legato all'eredità letteraria di Cesare Pavese, i cui romanzi danno il nome alle diverse gare.

I podisti e i trail runner si sfideranno sui seguenti diversi tracciati e livelli di difficoltà:

La 100 km delle Langhe UNESCO "Magistra Langarum" di 106 km: la prova regina d'ultra endurance, con partenza in notturna alle ore 22 di venerdì 25 settembre.

"Lavorare Stanca" di 54 km, la gara sulla media distanza per i corridori di montagna.

"Paesi Tuoi" di 21 km, il classico trail competitivo tra i vigneti del Moscato.

"Sali Scendi" di 10 km, il tracciato ideale sia per amatori che per chi preferisce distanze più veloci.

Accanto all'evento agonistico, il programma offre numerose attività per scoprire il territorio ad un ritmo più lento:

Nordic Walking: percorsi dedicati sulle distanze di 21 km e 10 km.

Camminata Enogastronomica (7 km): un itinerario accessibile tra cascine e filari, ideato per degustare i prodotti locali e il Moscato d'Asti.

Kids Fun Run: la corsa ludico-motoria di 2 km dedicata ai bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, prevista nel pomeriggio di sabato 26 settembre.

La base logistica dell'evento, con la distribuzione dei pettorali e l'area di partenza e arrivo, sarà allestita in Piazza Umberto I° e presso i locali parrocchiali di via Cesare Battisti a Santo Stefano Belbo.

Al termine delle prove della domenica è previsto il pranzo per i partecipanti e le premiazioni ufficiali.

Info per iscrizioni gare e camminate: disponibili online sulla piattaforma www.wedosport.netContatti organizzativi: A.S.D. Dynamic Center Valle Belbo – info@dynamic-center.it - 320 18 14 142

Sito Web: www.dynamic-center.it

Social Facebook e Instagram digitando @traildelmoscato