Incidente in via Roero a Cuneo, morti due autisti: i vitelli erano diretti al macello di Ceva [FOTO E VIDEO]

È un bilancio drammatico quello dell'incidente avvenuto questa mattina, venerdì 25 settembre, in via Roero, alle porte di Cuneo, nei pressi della rotonda Michelin in direzione Roata Rossi. Nello scontro tra un Tir e un Daily hanno perso la vita i due conducenti.

Le vittime sono Mack Guindo, cittadino maliano classe 1993, dipendente della società agricola Depetris di Barge, che era alla guida del Tir, e Piero Bernardi, classe 1958, residente a Caraglio, al volante del Daily. Bernardi era titolare, insieme ai figli, del macello Old Bear, situato nell'area del Miac di via Bra.

L'allarme è scattato intorno alle 5.30. La dinamica e le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Particolarmente complesse le operazioni di soccorso per la presenza sul Tir di una ventina di vitelli, diretti al macello di Ceva. Gli animali sono stati messi in sicurezza e vengono ora controllati singolarmente dai veterinari per verificare le loro condizioni e stabilire se possano essere trasferiti e proseguire il viaggio oppure se debbano essere sottoposti a macellazione.

Tra i bovini coinvolti c'è un animale che ha riportato la frattura di una zampa e che, proprio a causa delle condizioni riportate nell'incidente, dovrà essere abbattuto sul posto.

Sul luogo dell'incidente è presente Roberto Sapino, veterinario del Presidio multizonale dell'Asl, intervenuto per consulenza e supporto nella gestione dell'emergenza e per contribuire a definire la logistica delle operazioni di trasbordo degli animali. Contemporaneamente sono al lavoro i veterinari della Sanità animale dell'Asl, che stanno verificando uno per uno lo stato dei bovini per stabilire quali possano essere trasportati e quali, invece, debbano essere destinati alla macellazione.

Sono quindi impegnati nell'intervento due servizi veterinari differenti della stessa Asl, con compiti distinti: il Presidio multizonale fornisce supporto e consulenza soprattutto per la gestione logistica e il trasbordo, mentre la Sanità animale effettua le valutazioni sanitarie sui singoli animali.

Il secondo mezzo coinvolto, il Daily condotto da Bernardi, non era adibito al trasporto di animali.

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Imponente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco della prima partenza di Cuneo, insieme ai distaccamenti di Busca e Fossano, oltre all'autogru del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Asti. Presenti anche il 118, i veterinari dell'Asl e i carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità.

I Vigili del fuoco stanno operando per la messa in sicurezza dei mezzi e dell'area, mentre le attività relative agli animali proseguono con le valutazioni veterinarie e la predisposizione del loro trasferimento.

Via Roero è chiusa al traffico nella zona dell'incidente, con la circolazione gestita dai carabinieri. La strada resterà interdetta fino alla conclusione delle operazioni e alla completa messa in sicurezza dell'area.

Con le due vittime di questa mattina, sale a 32 il numero delle persone morte sulle strade della provincia di Cuneo dall'inizio del 2026, secondo il bilancio riportato dopo l'incidente.

Restano ora da chiarire la dinamica e le cause dello scontro che ha provocato la morte dei due conducenti. Gli accertamenti sono in corso.