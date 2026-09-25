Gavi, Alba e Casale Monferrato attendono il passaggio di 'Obiettivo Tricolore', nel segno di Alex Zanardi

Il Piemonte, con le città di Gavi, Alba e Casale Monferrato si preparano ad accogliere il passaggio della sesta edizione di Obiettivo Tricolore, la grande staffetta paralimpica che riparte quest'anno nel segno dell'eredità sportiva e umana del suo grande campione e maestro di vita Alex Zanardi.

Dal 20 settembre all'8 di ottobre, 50 atleti paralimpici di 'Obiettivo3' (il progetto di avviamento allo sport e sostegno per persone con disabilità nato nel 2017 proprio per volontà di Alex) si stanno passando di mano un testimone simbolo di riscatto e speranza, percorrendo oltre 2.000 chilometri in 20 tappe, in sella alle loro handbike, biciclette, carrozzine olimpiche e di corsa.

Partita lunedì 21 settembre dal Fantini Club di Cervia, la staffetta ha già attraversato la Toscana con le tappe di Poppi, Siena, Montalcino, Castiglione della Pescaia, Volterra e Marina di Massa, la Liguria con la tappa di Brugnato e da domenica 27 settembre arriva in Piemonte, prima a Gavi, poi ad Alba e infine a Casale Monferrato.

Tappa 9: Brugnato - Gavi, domenica 27 settembre

La Brugnato  Gavi sarà una delle due tappe più impegnative di tutta la manifestazione, definita anche tappa challenge, 182 chilometri e un dislivello di 3.750 metri. Il paraciclista bergamasco Andrea Lauria (29 anni) e lalpinista Enervit Ambassador Hervé Barmasse dovranno affrontare tre passi appenninici di tre regioni: il Passo del Bracco (615 m), la prima salita che gli atleti affronteranno una volta lasciata la costa; il Passo del Tomarlo (1.485 m), il valico più importante del percorso che si trova tra la provincia di Parma e la Città metropolitana di Genova, e infine il Passo della Bocchetta (772 m) l'ultimo valico appenninico prima della discesa verso Voltaggio e Gavi, dove l'arrivo è atteso attorno alle ore 17 in Piazza Dante.

Tappa 10: Gavi - Alba, lunedì 28 settembre

Le dolci colline del Monferrato faranno da cornice alla decima tappa della staffetta, che partirà da Gavi e raggiungerà Alba attorno a mezzogiorno. Protagonisti di questa tappa saranno i paratriatleti Francesco Demaio, 44 anni di Orbassano (To), il biellese Cristian Cucco (50 anni). Il loro arrivo sarà applaudito nella Piazza Michele Ferrero, dedicata al celebre imprenditore della Nutella, dalle istituzioni e associazioni del territorio. Sono previste ad Alba attività collaterali, ad alto valore educativo, con lintento di trasformare liniziativa in un'occasione di incontro tra studenti e atleti. L'organizzazione della tappa è promossa dall'assessorato allo Sport di Davide Tibaldi e ai Servizi Sociali e Istruzione di Donatella Croce, dell Garante per i Diritti dei Disabili Orsola Bonino e dall'Associazione Sportabili presieduta da Massimo Borsa e delle scuole aderenti.

Tappa 11: Alba - Casale Monferrato, martedì 29 settembre

Nella mattinata di martedì 29 settembre, prima della partenza dellundicesima tappa, si terrà a Palazzo Mostre e Congressi 'G. Morra' lincontro 'Uguali & diversi, sport e disabilità', rivolto in particolare alle scuole, con una nutrizionista, il preparatore atletico di Obiettivo3 Francesco Chiappero e l'atleta Francesca Fenocchio, che porterà la sua esperienza di atleta. Il villaggio sportivo verrà allestito in piazza Medford con la partecipazione del Comitato Italiano Paralimpico, dell'Associazione Sportabili e degli studenti che, sempre nella mattinata 29 settembre avranno la possibilità di provare le handbike e le attrezzature messe a disposizione dagli organizzatori.

La tappa ripartirà alle 11.30 con l'handbiker ucraino Ilya Malkov, che Obiettivo3 ha avviato allo sport, assieme al paraciclista siciliano di nascita e piemontese dadozione Edoardo Rinaldi (35 anni) e al paraciclista ipovedente cuneese Andrea Pinato (32 anni). I tre atleti raggiungeranno Piazza Mazzini a Casale Monferrato attorno alle 16, dopo circa 71 chilometri.

La staffetta proseguirà poi da mercoledì 30 in direzione Lombardia, con le tappe di Vigevano, Milano (Idroscalo), Grumello del Monte, Carobbio degli Angeli e Brescia, del Veneto con le tappe di Verona, Padova, Oderzo e infine la staffetta raggiungerà il Friuli-Venezia Giulia con le tappe di San Daniele del Friuli, Udine. Giovedì 8 ottobre il tanto atteso gran finale della staffetta sarà invece accolto nella prestigiosa cornice della 'Barcolana58 presented by Generali', con arrivo in Piazza della Borsa a Trieste.

Molte sono le aziende, le fondazioni, gli enti e le associazioni che accompagneranno Obiettivo Tricolore in questa lunga avventura. Tra questi, si segnalano:

Official sponsor: Castelli, Enervit;

Partner: Dmt Cycling, ZBike by Dallara, Allianz Partners;

Supporter: Kask, Koo, Acqua Dolomia, Consorzio Tutela Grana Padano;

Mobility Partner: Bmw Italia Spa;

Media Partner: Corriere della Sera e Sky Sport;

Con il sostegno di: Sport Valley Emilia-Romagna e Dolomiti Energia;

Un ringraziamento a: Ciacci Piccolomini D'Aragona, Fondazione Amplifon, Fondazione Territoriale Brunello di Montalcino, Rotary Club Siena, Rotary Club Siena Est, Rotary Club Siena Montaperti e Rotary Club Montalcino.

Con il Contributo di: Comune di Padova;

Con la Collaborazione di: Ironman Italy Emilia-Romagna, Barcolana58 presented by Generali, Maratona Dles Dolomites, Cus Padova, Cus Udine, Hero Südtirol Dolomites;

Con il Patrocinio di: Comitato Italiano Paralimpico, Federciclismo, Fitarco, Regione Emilia-Romagna, Comune di Castiglione della Pescaia, Comune di Brugnato, Comune di Padova, Comune di Montalcino, Comune di Poppi, Comune di Udine, Comune di Verona, Comune di Marina di Massa, Comune di Cervia, Comune di Vigevano, Comune di Brescia, Comune di Volterra, Comune di Alba e Federazione Pugilistica Italiana.