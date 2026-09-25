Gian Franco Bianco, dieci anni dopo: Fossano e Borgo San Dalmazzo ricordano il giornalista

Sono trascorsi dieci anni dalla morte di Gian Franco Bianco, giornalista Rai, firma della carta stampata e autore di numerosi libri dedicati al territorio e alle persone che lo hanno animato. A dieci anni dalla sua scomparsa, Fossano e Borgo San Dalmazzo ne ricordano la figura con una serie di iniziative che ne ripercorrono la carriera, il legame con il territorio e il particolare modo di raccontare luoghi e persone.

Nato a Borgo San Dalmazzo, Bianco visse successivamente a San Biagio di Centallo e a Fossano, dove iniziò giovanissimo la sua attività giornalistica sulle pagine de La Fedeltà. Da lì il passaggio alla Gazzetta del Popolo e, successivamente, alla Rai, dove divenne una delle voci più conosciute del giornalismo piemontese.

A promuovere le iniziative fossanesi è l’associazione Nuova Fossano in Mostra, che porta il nome della rivista cittadina diretta per anni dallo stesso Bianco.

Un concerto nel parco sulle rive della Stura

Il primo appuntamento è in programma sabato 3 ottobre, con una passeggiata alla scoperta di alcuni angoli meno conosciuti di Fossano e un concerto immerso nel verde.

La camminata, organizzata in collaborazione con la Strafossan, partirà alle 16 da piazza Vittorio Veneto e raggiungerà l’area dell’ex Centro ippoterapico, oggi gestita dalla cooperativa sociale Serena, nei pressi della storica “spiaggia” fossanese sul fiume Stura.

Un luogo ancora poco conosciuto da molti fossanesi farà da cornice al concerto dell’Orchestra della Fondazione Fossano Musica, in programma alle 17.30, che proporrà Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi.

La scelta del luogo non è casuale: l’iniziativa vuole richiamare lo spirito dei concerti di Ferragosto promossi e raccontati da Bianco, capace di trasformare attraverso la narrazione anche un luogo in una componente fondamentale dell'evento.

Al termine del concerto è previsto un aperitivo conviviale.

In caso di maltempo, la passeggiata e il concerto si svolgeranno al chiuso, negli spazi della struttura.

I colleghi raccontano Gian Franco Bianco

Il secondo appuntamento sarà venerdì 9 ottobre alle 21, nella sala Barbero del Castello degli Acaja.

A raccontare il giornalista saranno tre suoi ex colleghi della Rai: Michele Ruggiero, Orlando Perera e Paolo Girola, insieme ad altre persone che hanno condiviso con Bianco momenti importanti della storia della città.

Sarà l’occasione per ripercorrere la sua esperienza professionale e raccontare l'originalità del suo modo di fare giornalismo, ma anche alcuni aspetti meno conosciuti della sua vita.

A moderare l’incontro sarà Walter Lamberti, direttore de La Fedeltà.

L’ingresso è libero, con posti limitati. Per le prenotazioni è possibile scrivere a fossanoinmostra@gmail.com.

Le iniziative sono organizzate con il sostegno della Cassa e della Fondazione CRF e con la compartecipazione del Comune di Fossano.

A Borgo San Dalmazzo una piazza dedicata a Bianco

Il programma delle celebrazioni prenderà il via già domenica 27 settembre a Borgo San Dalmazzo, dove l'amministrazione comunale ha deciso di dedicare una piazza a Gian Franco Bianco.

La giornata inizierà alle 14.30 con la visita guidata Un Borgo da scoprire! – Speciale Gian Franco Bianco, condotta da Ilaria Peano nel centro storico. Il percorso seguirà le tracce del libro di Bianco Ai Tre Galli e… dintorni, accompagnando i partecipanti alla scoperta dei luoghi raccontati dal giornalista.

Alle 17 si terrà il momento più simbolico: l’intitolazione della piazza a Gian Franco Bianco, nella piazzetta retrostante il condominio di via Lovera 20, raggiungibile anche da via Marconi.

La giornata si concluderà alle 18, all’Auditorium civico di Palazzo Bertello, con Impressions, à la française, recital per arpa e fisarmonica. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti.

Per partecipare alla visita guidata è necessario rivolgersi all’Ufficio turistico di Borgo San Dalmazzo, al numero 0171 266080 oppure all’indirizzo iatborgo@visitcuneese.it.

Tre appuntamenti, dunque, tra Borgo San Dalmazzo e Fossano per riportare al centro della scena la figura di un giornalista che ha fatto del racconto del territorio una delle cifre distintive del proprio lavoro.