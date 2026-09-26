Da anni racconta paesi, persone e tradizioni: Claudio Calorio è “Giornalista dell’Anno 2026”

Il giornalista e blogger Claudio Calorio ha ricevuto il premio “Giornalista dell’Anno 2026”, assegnato dalla Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa durante la 24ª edizione della “Dieta della Confraternita”, che si è svolta a Bergolo domenica 20 settembre.

Un premio che riconosce il lavoro portato avanti da Calorio nella divulgazione e nella valorizzazione della cultura del territorio piemontese e dell’area UNESCO. Negli anni Calorio ha raccontato il territorio attraverso televisione, web e social. Lo ha fatto andando direttamente nei paesi, incontrando produttori, amministratori, associazioni e tante persone che spesso hanno storie interessanti da raccontare, anche quando vivono lontano dai luoghi più conosciuti e frequentati.

"È un premio che mi ha fatto davvero piacere" racconta Claudio Calorio " ... perché arriva da persone che dedicano tanto del loro tempo alla valorizzazione delle nostre tradizioni. Quando racconto un territorio cerco sempre di partire dalle persone, sono loro che ti permettono di capire veramente un paese, un prodotto o una storia".

La giornata di Bergolo ha riunito 17 sodalizi enogastronomici italiani e francesi, arrivati da Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Costa Azzurra e Provenza. Una festa che ha messo insieme prodotti, tradizioni e realtà diverse, accomunate dalla voglia di mantenere vivo il legame con i propri territori. E' proprio questo uno degli aspetti che rende particolare il riconoscimento assegnato a Calorio. Il giornalismo locale vive ancora molto del rapporto diretto con le persone: bisogna andare sul posto, ascoltare, fare domande e cercare di capire cosa c’è dietro una storia.

"In questi anni ho fatto tanti chilometri e incontrato tantissime persone, ogni volta porto a casa qualcosa. A volte è una grande storia, altre volte è semplicemente il racconto di qualcuno che porta avanti il proprio lavoro o una tradizione da una vita. Credo che anche queste storie meritino spazio" conclude Calorio.

Durante la cerimonia è stato nominato nuovo confratello anche il fotografo albese Enzo Massa, autore del volume Il Tempo della Nocciola.