Il Vallauri protagonista a Imola Green

Dal 25 al 28 settembre 2026, studenti e docenti dell’IIS Vallauri di Fossano sono stati protagonisti di Imola Green, manifestazione internazionale dedicata all’innovazione, alla mobilità sostenibile e alle nuove tecnologie, su invito dell’amministrazione comunale di Imola.

Durante la manifestazione, il Vallauri ha presentato alcuni dei progetti sviluppati all’interno dell’istituto, tra cui Driving FPV Arena, un innovativo sistema di guida a distanza che permette di controllare un’auto radiocomandata utilizzando volante e pedaliera, insieme a un visore FPV che restituisce al pilota una visuale in prima persona.

La tecnologia, sviluppata interamente al Vallauri, consente di trasmettere i comandi in pochissimi millisecondi, offrendo un’esperienza di guida immersiva e precisa. Gli studenti e i docenti hanno curato ogni fase del progetto, dalla gestione dei comandi alla trasmissione dei dati, fino alla realizzazione delle schede elettroniche e delle parti meccaniche.

Le possibili applicazioni vanno ben oltre il modellismo: sistemi di questo tipo potrebbero essere utilizzati in futuro nella Protezione Civile, in agricoltura e in tutti quei contesti in cui sia necessario controllare un mezzo a distanza in ambienti pericolosi o difficilmente accessibili.

Un momento particolarmente significativo si è verificato durante la seconda giornata di Imola Green, quando una scheda elettronica made in Vallauri è stata installata su un modello di auto radiocomandata progettato dagli studenti e dai docenti dell’IIS Ferrari di Maranello. In meno di mezz’ora il veicolo è stato reso operativo e teleoperabile, dimostrando la versatilità della soluzione sviluppata a Fossano.

L’esperienza di Imola non si conclude con questa edizione. Il Vallauri è infatti già stato invitato a partecipare anche all’edizione 2027 di Imola Green, un riconoscimento che rappresenta per studenti e docenti un importante stimolo a proseguire nel percorso di sviluppo e innovazione.

Lo sguardo del team è inoltre rivolto alla Gara Nazionale di Mobilità Sostenibile SEL3C4RS 2027, con l’obiettivo di utilizzare la tecnologia sviluppata al Vallauri per creare un vero e proprio torneo di teleoperazione tra le vetture partecipanti. I diversi team potrebbero così utilizzare la stessa piattaforma di controllo remoto, mettendo alla prova la meccanica e le proprie capacità di guida a distanza.

A rappresentare l’istituto a Imola sono stati Andrea Costamagna (4D INF), Stefano Dutto (4D INF), Aaron Bessone (4B MEC) e Simone Cavaglià (4B MEC), accompagnati dai docenti Andrea Chiavassa e Claudio Cavallotto, con il supporto del lavoro dell’intero team d’élite della Squadra Corse del Vallauri.

Un’esperienza che ha unito formazione, tecnologia e lavoro di squadra, portando il nome del “Vallauri” in un contesto internazionale. Il team desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutta l’Amministrazione Comunale di Imola per l’invito, l’accoglienza e l’opportunità offerta agli studenti di presentare i propri progetti e confrontarsi con altre realtà del mondo dell’innovazione.

L’invito a tornare anche nel 2027 rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto e un ulteriore incentivo per continuare a trasformare idee e competenze in progetti concreti.