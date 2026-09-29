PICKLEBALL / Weekend da protagonista per la squadra del Match Ball Bra – Easygrip che trionfa in Coppa Italia

È il primo anno della Coppa Italia di Pickleball e la squadra braidese del Match Ball Bra – Easygrip Pickleball Bra capitanata da Gaia Michelle, ha vissuto un weekend da protagonista.

Dopo aver superato la fase regionale la formazione piemontese è stata impegnata questo fine settimana a Casorate Sempione (VA) per la fase finale della competizione.

Sabato la squadra braidese ha affrontato la fase a gironi, chiudendo al primo posto dopo aver sfidato formazioni provenienti dalla Campania, Toscana, Liguria e Abruzzo. Un percorso molto combattuto, culminato nella vittoria contro le rappresentative campana, toscana, ligure e nella sconfitta per 3 a 2 contro la compagine abruzzese.

Un risultato che comunque non ha influito sulla possibilità di conquistare il primo posto nel girone e continuare la corsa verso il titolo.

Domenica mattina l' Easygrip Pickeball Bra in semifinale ha superato anche la formazione proveniente dalla provincia di Belluno, guadagnandosi così l'accesso alla finalissima.

La squadra braidese ha affrontato nella finale di Coppa Italia la formazione di casa, Spartan club Casorate Sempione, in rappresentanza della provincia di Varese, ottenendo un risultato schiacciante per 4-1.

Per il Match ball Bra - Easygrip Pickeball Bra è stato un vero e proprio successo nato a gennaio 2026.

Un ringraziamento speciale va a Puci Antonio titolare del Match ball Bra che ha avuto l'idea, la determinazione e coraggio di creare questa squadra di pickeball composta da: Puci Giovanni, Mazzola Giuseppe, Morando Eugenio, Pace Enrico, Moricca Gabriele, Bonalda Sara, Scanu Monica, Pelazza Cinzia, Aresti Giulia.