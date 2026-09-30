Nuova pista di atletica, Alba prepara un meeting nazionale per giugno 2027

Una pista appena rinnovata, aperta alle società sportive ma anche alle scuole e ai cittadini, e già una prima prospettiva per il 2027: portare ad Alba un meeting nazionale con atleti di caratura internazionale. Sono le linee tracciate dall'assessore allo Sport Davide Tibaldi per il nuovo impianto di atletica dello stadio comunale Augusto Manzo di San Cassiano, inaugurato il 23 settembre, rispondendo in Consiglio comunale all'interrogazione illustrata da Massimiliano Vullo.

Il consigliere ha aperto il confronto partendo dal nuovo manto di colore viola della pista, realizzato da Mondo e, secondo quanto riferito in aula, con caratteristiche analoghe a quello utilizzato per le Olimpiadi di Parigi. Vullo ha ricordato un investimento superiore a 1,5 milioni di euro e i tempi dell'intervento, partito in primavera e concluso entro l'estate, per poi chiedere quali siano ora le prospettive di utilizzo dell'impianto: dall'accesso delle scuole e dei cittadini al rapporto con il vicino Parco Vita, fino alla possibilità di ospitare manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale.

Tibaldi ha confermato un investimento di oltre un milione e mezzo di euro, interamente finanziato dall'attuale Amministrazione, al quale si aggiungono 500 mila euro della Fondazione CRC destinati all'intervento di relamping e al potenziamento dell'illuminazione.

L'assessore ha ringraziato anche le quattro realtà sportive che utilizzano l'impianto – Atletica Alba, Club 42.195, Podisti Albesi e Gruppo Sportivo Ricreativo Ferrero, sezione podismo – ricordando le condizioni della vecchia pista, ormai fortemente deteriorata e con problemi di fruibilità e sicurezza.

"Le parole chiave sono fruibilità, accessibilità e cura", ha spiegato Tibaldi. Le scuole potranno richiedere l'utilizzo della pista attraverso l'Ufficio Sport sia per le attività curriculari sia per quelle extracurriculari, mentre continueranno iniziative come il Gioco Sport e le competizioni studentesche.

Una parte degli orari sarà inoltre riservata direttamente ai cittadini, con accesso gratuito. Le modalità di utilizzo sono state definite attraverso uno specifico regolamento che verrà messo a disposizione degli utenti e affisso all'ingresso dell'impianto.

L'intervento non ha riguardato soltanto la pista. Sono stati completamente rifatti gli spogliatoi ed è stata ricavata una piccola palestra, insieme a una clubhouse destinata alle società sportive. Per quanto riguarda il vicino Parco Vita, Tibaldi ha spiegato che l'area viene costantemente monitorata e che si interverrà laddove emergeranno necessità, senza annunciare al momento lavori specifici.

La prospettiva più significativa riguarda però il giugno 2027. "Abbiamo già iniziato gli incontri tecnici con le società di atletica per arrivare a giugno del prossimo anno con un evento nazionale con atleti di caratura internazionale", ha annunciato l'assessore. L'obiettivo è fare del primo appuntamento l'inizio di un percorso, con l'ambizione, negli anni successivi, di portare ad Alba anche competizioni internazionali e utilizzare l'impianto come ulteriore leva per il turismo sportivo.

Nella replica Massimiliano Vullo ha accolto positivamente l'esistenza di una programmazione già avviata e ha aggiunto una proposta: intitolare la nuova pista ad Angela Ramello, mezzofondista albese protagonista dell'atletica italiana e primatista nazionale dei 1000 metri.

"Una pista di atletica non debba solo guardare al futuro, ma possa anche essere il luogo capace di custodire e raccontare la storia sportiva della nostra città", ha osservato Vullo, proponendo così di legare il nuovo impianto anche alla memoria della storia sportiva albese.