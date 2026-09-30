Nova Coop rafforza il legame con i produttori locali: 93 aziende protagoniste della nuova edizione di "Prodotti in Piemonte"

Conoscere i produttori, scoprire dove nascono le specialità piemontesi e capire come arrivano sugli scaffali: è anche attraverso questa relazione più diretta tra aziende e consumatori che Nova Coop interpreta il rapporto con il territorio. Da questa impostazione nasce anche l’edizione 2026 di “Prodotti in Piemonte”, la campagna che una volta all’anno porta sotto i riflettori le produzioni agroalimentari regionali e le aziende piemontesi che fanno parte dell’offerta della Cooperativa.

Dal 1° al 21 ottobre saranno 93 i fornitori piemontesi coinvolti nell'iniziativa, con un'offerta complessiva di circa 1.400 referenze, che attraversa tutti i comparti d’eccellenza dell'agroalimentare piemontese: dai salumi ai formaggi, dalla pasta al riso, dai prodotti da forno ai vini, fino all'ortofrutta e alle altre specialità caratteristiche delle diverse aree della regione. Per tutta la durata dell'iniziativa i prodotti aderenti saranno proposti con uno sconto del 20%.

La campagna rappresenta però soltanto uno degli strumenti attraverso cui Nova Coop sta sviluppando il rapporto con le produzioni locali. Accanto alla promozione stagionale, la Cooperativa sta infatti lavorando per rendere più stabile e riconoscibile la presenza dei prodotti piemontesi nella rete di vendita, attraverso la selezione costante di nuove realtà produttive, l'attenzione ai localismi nell’ampliamento dell'assortimento e la creazione di spazi dedicati.

È in questo percorso che si inserisce lo sviluppo dei corner “Il Buono del Piemonte”, spazi dedicati alle specialità regionali si stanno diffondendo progressivamente nei punti vendita Nova Coop. Entro la fine dell’anno saranno presenti in 37 supermercati e 12 ipermercati, per un totale di 49 punti vendita. Nel corso del 2027 il progetto punta a estendere la presenza dei corner a tutti i punti vendita Nova Coop del Piemonte.

L'obiettivo è dare continuità alla valorizzazione delle produzioni locali, rendendole facilmente riconoscibili anche al di fuori delle singole campagne promozionali. I corner permettono infatti di portare in evidenza prodotti e aziende provenienti dalle diverse aree del territorio e di offrire ai consumatori un punto di riferimento stabile per individuare le specialità piemontesi durante la spesa.

La relazione tra aziende del territorio e consumatori passa anche dalla possibilità di andare oltre lo scaffale e conoscere direttamente i luoghi e le persone che producono. Anche nel 2026 Nova Coop propone quindi le iniziative “Porte Aperte”, che permettono a Soci e clienti di visitare alcune delle aziende piemontesi presenti nell’assortimento della Cooperativa e scoprire da vicino le loro realtà produttive.

Il calendario coinvolge 13 aziende di diversi comparti dell’agroalimentare regionale: Birra Menabrea (Biella), Botalla Formaggi (Biella), Mazzetti d’Altavilla (Altavilla Monferrato – AL), Azienda Agricola Teo Costa (Castellinaldo d’Alba – CN), Casa Walser – Nino Galli (Casale Corte Cerro - Vb), Caseificio Persia (Cavallermaggiore – CN), Caseificio Palzola (Cavallirio – NO), Tenuta Roletto (Cuceglio – TO), Caseificio Pierluigi Rosso (Pollone – BI), Caseificio Fiandino (Villafalletto – CN), Cantina Terre del Barolo (Castiglione Falletto – CN), Salumificio Marchisio (Lurisia – CN), Mangiando Sano 30 tuorli (Volvera – To) e i pastai Fratelli Bianco (Villar San Costanzo – CN).

Quest’anno, come elemento di novità, il rapporto diretto tra aziende e consumatori verrà rafforzato anche attraverso iniziative organizzate all'interno dei punti vendita. Il 15 ottobre, dalle 17.30 alle 19.00, sono in programma due appuntamenti di “Scopri e gusta con i fornitori piemontesi”: al Superstore di Ivrea sarà protagonista Tenuta Roletto, mentre all'Ipercoop di Cuneo, presso il Fiorfiore Café, sarà presente Cantina Clavesana. Due occasioni di degustazione pensate per portare i produttori direttamente nel luogo in cui i consumatori incontrano i loro prodotti e creare un'occasione di conoscenza che va oltre l'acquisto.

«Questa campagna è il momento più visibile di un lavoro che svolgiamo tutto l’anno: selezionare e valorizzare le eccellenze piemontesi, renderle facilmente riconoscibili nei nostri punti vendita e favorire l’incontro diretto tra produttori e consumatori. – dichiara Fabio Lischetti, direttore vendite di Nova Coop – Con 93 aziende protagoniste, i corner in crescita e le iniziative “Porte Aperte” e “Scopri e gusta”, vogliamo offrire ai clienti non solo prodotti di qualità, ma anche la possibilità di conoscere le persone e i luoghi che stanno dietro a ogni specialità».

Le iniziative di “Porte Aperte” sono gratuite e riservate a chi prenota attraverso Filo Diretto Nova Coop, al numero verde 800.23.83.80. Il calendario completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.novacoop.it.