Il Consiglio di Alba ricorda Emma Bonino e Raffaele Costa, due protagonisti della politica cuneese

Due storie politiche profondamente diverse, entrambe nate nel Cuneese e arrivate ai vertici delle istituzioni italiane ed europee. Il Consiglio comunale di Alba si è aperto con il ricordo di Emma Bonino e Raffaele Costa, entrambi scomparsi l'11 settembre 2026, rispettivamente a 78 e 90 anni. Bonino, nata a Bra il 9 marzo 1948, ha attraversato mezzo secolo di vita politica italiana; Costa, nato a Mondovì l'8 settembre 1936, è stato uno dei principali esponenti della tradizione liberale piemontese.

A introdurre la commemorazione è stata la presidente del Consiglio comunale Elena Di Liddo, che ha individuato proprio nella diversa provenienza politica e nella comune dimensione istituzionale il tratto capace di avvicinare le due figure: "La loro scomparsa rappresenta la perdita di due figure di primo piano che, pur partendo da visioni politiche distinte, hanno condiviso una profonda dedizione alle istituzioni e un forte legame con il territorio cuneese".

Emma Bonino entrò alla Camera dei Deputati per la prima volta nel 1976, avviando una lunga esperienza parlamentare che l'avrebbe portata successivamente anche al Senato. La sua attività politica si è intrecciata in particolare con le battaglie radicali sui diritti civili e umani e con una forte proiezione europea e internazionale.

Dal 1995 al 1999 fu componente della Commissione europea. Nel secondo governo Prodi ricoprì dal 2006 al 2008 gli incarichi di ministra del Commercio internazionale e ministra per le Politiche europee; dal 2008 al 2013 fu vicepresidente del Senato e, nel governo Letta, ministra degli Affari Esteri dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014.

Di Liddo ne ha ricordato soprattutto la continuità dell'impegno: "Al di là delle diverse posizioni politiche, le va riconosciuta la coerenza nelle battaglie per i diritti umani e una determinazione che l'ha resa una figura stimata in ambito internazionale".

Il ricordo si è quindi spostato su Raffaele Costa, parlamentare a partire dal 1976 e presente alla Camera per otto legislature, fino alla conclusione dell'ultimo mandato nel 2006. Esponente storico del Partito Liberale Italiano, di cui fu anche segretario nazionale, passò successivamente a Forza Italia. Nel corso della sua carriera ricoprì più volte incarichi di governo, con responsabilità nelle Politiche comunitarie e Affari regionali, nei Trasporti e nella Sanità. Fu inoltre parlamentare europeo dal 1999 al 2004 e presidente della Provincia di Cuneo dal 2004 al 2009.

Sul suo percorso si è soffermato il sindaco Alberto Gatto. La città di Alba è stata presente alle esequie attraverso l'assessore Roberto Cavallo, mentre il primo cittadino, impegnato fuori regione nel giorno dei funerali, si era recato alla camera ardente il giorno precedente.

Gatto ha ricordato Costa come una figura capace di esercitare un ruolo politico e amministrativo rilevante anche per l'Albese: "Con il suo impegno, con la sua ambizione, ha contribuito anche allo sviluppo del territorio di Langa, di Roero, ma più in generale della provincia di Cuneo".

Tra i numerosi incarichi, il sindaco ha posto l'accento soprattutto sulla presidenza della Provincia di Cuneo, durante la quale Costa ebbe modo di confrontarsi direttamente anche con questioni riguardanti Alba, Langhe e Roero.

Gatto ha quindi rivolto il proprio ricordo a Emma Bonino, richiamandone le origini braidesi – Bra le aveva conferito la cittadinanza onoraria nel maggio 2025 – e una carriera che l'ha portata sulla scena nazionale e internazionale.

"Ha ricoperto ruoli assolutamente importanti e rilevanti sulla scena politica nazionale", ha osservato il sindaco, soffermandosi soprattutto sulle battaglie per i diritti civili, tra gli elementi caratterizzanti della sua esperienza politica.