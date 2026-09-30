Dal teatro al cinema, a Torino una boutique formativa su misura per sviluppare il talento

E’ la prima boutique formativa per attori e attrici, non soltanto una tradizionale scuola di teatro e cinema, ma un ambiente sartoriale dove ogni percorso viene cucito su misura attorno alla persona, compreso un servizio di filo diretto per le esigenze della professione: di ritorno dai set di una produzione britannica e di una produzione parigina, e dopo i recenti impegni nelle riprese di ‘Lidia Poët 3’(Netflix) e della serie tv ‘The Faithful’ (Fox), l'attore e coach Simone Moretto dà il via ufficiale a settembre alle attività del Simone Moretto Studio Attori, a Torino.

L'iniziativa prende vita come una vera e propria boutique per sviluppare il talento e le potenzialità di ciascuno. Il lavoro del Simone Moretto Studio Attori si sviluppa lungo due strade ben definite. La prima è dedicata a chi ama la recitazione a 360 gradi, spaziando dalla dizione al teatro, fino al lavoro davanti alla macchina da presa, e desidera approfondire quest'arte per pura passione e arricchimento personale, senza la pressione della carriera. La seconda si rivolge invece a chi vuole fare della recitazione il proprio mestiere: in questo caso gli standard sono elevatissimi, i posti sono rigorosamente limitati e si accede solo tramite audizione.

Per chi intraprende la via professionale, lo Studio Attori garantisce un tutoraggio costante che parte dalla realizzazione del materiale di lavoro (foto, showreel, self-tape) fino all'orientamento nella ricerca della giusta agenzia. In quest'ottica si inserisce un innovativo servizio che Simone Moretto ha studiato per essere sempre vicino ad attrici e attori, rispondere alle loro esigenze, affiancarli e supportarli in ogni momento della loro crescita, ‘Call Your Coach – Il coaching quando ti serve’. Si tratta di una linea diretta online attiva tutti i giorni dalle 10 alle 18, grazie alla quale allievi e allieve possono consultare Simone Moretto in tempo reale per verificare la serietà di una proposta ricevuta o di un casting trovato in rete, revisionare un self-tape o scegliere una foto, ricevere un feedback immediato su un casting o una preparazione d’urgenza per inviare una candidatura.

L'etica del Simone Moretto Studio Attori si ispira a una visione di forte disciplina, visibile anche nelle frasi che campeggiano sulle pareti della sede, in via Giordano Bruno 57/A a Torino. Quattro i concetti chiave: l'assenza di alibi (‘No excuses’, nessuna scusa), la memoria della motivazione originale (‘Remember why you started’, ricorda perché hai cominciato), la perseveranza incrollabile (‘Success is 1% luck, 1% talent, 98% never giving up’, il successo è 1% fortuna, 1% talento, 98% non mollare mai) e la costanza operativa a prescindere dallo stato d'animo (‘Consistency: do it, do it tired, do it weak, do it sad, do it anyway’, costanza: fallo, fallo se sei stanco, se sei senza energia, se sei triste, fallo comunque).

"Sui set nazionali e internazionali la preparazione e la disciplina fanno la differenza – sottolinea Moretto -. L'obiettivo del mio Studio è alzare l'asticella per raggiungere gli standard richiesti dal mercato: non basta semplicemente ottenere un'agenzia o ricevere un provino, bisogna farsi trovare estremamente preparati e professionali. Oggi, grazie ai self-tape, possiamo inviare provini quotidianamente e in tempo reale in tutto il mondo, ma bisogna essere preparati a farlo bene, essere professionali. Quindi cosa aspetti? Bisogna darsi da fare, non ci sono veramente scuse. Se si ha un obiettivo si deve fare di tutto per provarci, partendo da se stessi e dalla propria preparazione, che è ciò che ti distingue in un provino e in scena. Con lo Studio Attori io sono qui per aiutare a costruire questo percorso, che sia una scelta di vita o anche solo per vivere una passione ".

Le selezioni e iscrizioni per la nuova stagione sono ufficialmente aperte.

Simone Moretto Studio Attori

Via Giordano Bruno 57/A Torino

simonemorettostudioattori@gmail.com

+39 3513084617