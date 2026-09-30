CORSA IN MONTAGNA / Francesca Ghelfi super alla Ivrea - Mombarone, vittoria e nuovo record del percorso

Circa 300 i partecipanti alla 48ª riedizione della Ivrea/Mombarone, classica della corsa in montagna regionale, su percorso di circa 20km, organizzata dal club Amici del Mombarone.
La vittoria è andata a Stefano Vota (Atl. Susa Adriano Aschieris) e all’azzurra Francesca Ghelfi (Pod. Valle Varaita), terza assoluta al traguardo, capace di realizzare il nuovo record del percorso.
Sul podio maschile salgono poi Alex Noussan (Runcard) ed Enzo Mersi (GSA Valsesia) mentre, al femminile, secondo posto per Fabiola Conti (Team Mud & Snow ASD) e Luisa Rocchia (Libertas Forno Sergio Benetti).