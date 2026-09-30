TRAIL LUNGO / Meno di un mese al primo campionato italiano albese targato Fidal

Manca meno di un mese e poi la Federazione Italiana di Atletica Leggera sarà per la prima volta a Alba con una gara di campionato italiano.

I delegati e i tecnici della federazione hanno effettuato nei giorni scorsi i sopraluoghi previsti dal regolamento, con relazioni positive.

La diciassettesima edizione dell'Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba, di domenica 25 ottobre 2026, assegnerà infatti anche i titoli Fidal 2026 Assoluti e Master di Trail Running Lungo.

L'associazione organizzatrice Triangolo Sport promette un'esperienza indimenticabile per atleti e spettatori, offrendo ai migliori specialisti della corsa in natura di sfidarsi sui sentieri patrimonio dell'Unesco di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso.

La massima rassegna tricolore della specialità, si svolgerà in una cornice d'eccezione e prevede diversi percorsi, quello appunto integrato di 50 km, insieme alla classica maratona di 42 km, alla mezza maratona 21 km, alla coinvolgente formula a staffetta 42km/4 anche per atleti non agonisti oltre alle tradizionali due camminate non competitive.

Sono attesi runner da molte regioni d'Italia e dall'estero (Danimarca, Svezia, Norvegia, Giappone, Francia, Svizzera, Germania, Gran Bretagna, Usa) come confermano le numerose iscrizioni già pervenute.

Tra i top runner e favoriti è già certa la presenza del valdostano Davide Cheraz, pochi giorni fa vincitore dell'edizione 2026 del TOR30 – Passage au Malatrà, e di Riccardo Borgialli, uno dei volti più noti e competitivi del trail running italiano e europeo.

Anche Valeria Straneo, la Regina italiana della Maratona, talento infinito dell'atletica leggera, molto attesa a Alba, nobiliterà l'evento con una sua partecipazione di prestigio.

L'appuntamento si inserisce anche nel fitto calendario della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, unendo l'adrenalina dell'agonismo alla cultura, ai grandi vini e alla gastronomia locale, tanti altri interessanti motivi per partecipare alla gara.