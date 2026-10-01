Da oggi 3 nuovi agenti di Polizia Locale sulle strade della Provincia contro gli eccessi di velocità

Da oggi 1° ottobre saranno in servizio tre nuovi agenti a seguito del concorso pubblico svolto nel mese di luglio per la Polizia Locale Provinciale, che andranno a potenziare il Nucleo Stradale.

Il nuovo personale sarà progressivamente dotato delle attrezzature e degli strumenti necessari allo svolgimento delle attività operative, tra cui un mezzo dedicato e un dispositivo portatile per il controllo della velocità. Una volta pienamente operativo, il Nucleo Stradale concentrerà la propria attività sui tratti della rete viaria provinciale maggiormente interessati da violazioni del codice della strada, con particolare attenzione al contrasto degli eccessi di velocità e alla prevenzione degli incidenti nei comuni sprovvisti di personale di Polizia locale.

Il personale del Nucleo Stradale si occuperà inoltre della gestione dell’intero processo sanzionatorio relativo alle infrazioni rilevate dal dispositivo di controllo della velocità installato sulla strada provinciale 7, nel tratto compreso tra Cherasco e Pollenzo. In vista della riorganizzazione del servizio, il velox sarà temporaneamente disattivato nel periodo compreso tra il 1° e il 31 ottobre.

Con l’avvio del nuovo assetto organizzativo, la Provincia conferma il proprio impegno nel rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo, affiancando alle tradizionali funzioni di polizia amministrativa una presenza più strutturata e specializzata sulla rete stradale provinciale.

«Uno sforzo importante, che mettiamo in campo con non poche difficoltà dal punto di vista delle risorse economiche, ma che riteniamo indispensabile per continuare a garantire la sicurezza stradale e consolidare la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio», sottolinea il presidente della Provincia, Luca Robaldo. «Per la prima volta la Provincia potrà contare su un nucleo di Polizia Locale che non sarà dedicato esclusivamente alle attività di controllo del settore faunistico-venatorio, ma che potrà operare in modo strutturato anche nell’ambito della sicurezza della circolazione. Sono grato e rivolgo i migliori auguri a chi, da oggi, assume questo nuovo incarico».