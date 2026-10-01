Caro carburanti in montagna, il Piemonte porta la questione alla Conferenza delle Regioni

La Giunta piemontese ha espresso preoccupazione per il caro carburanti sulle aree montane e marginali e ha annunciato che porterà la questione alla Conferenza delle Regioni, Commissione politiche per la montagna, nelle prime sedute utili, con l'obiettivo di costruire insieme alle altre Regioni un orientamento unitario e sollecitare un intervento del Governo.

È emerso dal question time presentato dalla consigliera regionale di AVS Giulia Marro, che ha chiesto alla Giunta quali interventi intenda adottare per ridurre l'impatto dell'aumento dei carburanti sulle persone che vivono e lavorano nei territori montani piemontesi.

«A volte portare in aula le richieste che arrivano dai territori serve a fare un passo avanti - ha dichiarato Marro -. Sul caro carburanti nelle nostre vallate, dalla Giunta è arrivato l'impegno a portare la questione alla Conferenza delle Regioni, nella Commissione politiche per la montagna, già nelle prime sedute utili. Ho presentato questa interrogazione partendo dalla realtà delle nostre valli, denunciata anche da Uncem: per tante persone l'automobile non è un lusso e neppure una scelta. Serve per andare al lavoro, accompagnare i figli a scuola, raggiungere un presidio sanitario o accedere ai servizi essenziali. Quando aumenta il prezzo dei carburanti, chi vive in montagna rischia quindi di pagare un costo molto più alto».

La risposta della Giunta ha inoltre richiamato gli investimenti destinati alle montagne piemontesi e gli interventi per mantenere e rafforzare i servizi essenziali, dal trasporto scolastico alle politiche per le aree interne.

«È un impegno che considero importante. Naturalmente adesso bisognerà vedere quali misure concrete potranno nascere da questo confronto - ha proseguito Marro - che spero possano andare anche nella direzione di rendere più economici e più efficaci gli spostamenti tramite Trasporto Pubblico Locale".