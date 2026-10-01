Territorio, Bongioanni: "Aperti da oggi due bandi per 2 milioni per le strade storiche di montagna e il turismo accessibile"

Sono pubblicati da oggi e resteranno aperti fino al 1° novembre i due nuovi bandi regionali voluti dall'assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni per una dotazione complessiva di 2 milioni di euro, destinati a realizzare interventi per il turismo accessibile e inclusivo e per le strade storiche di montagna di interesse turistico.

"Abbiamo aperto stamattina due misure importantissime, spiega Bongioanni. Una riguarda le strade bianche, che sono un patrimonio enorme del Piemonte: viene rifinanziata la legge 9/2021 che portai in approvazione da Consigliere regionale. Avremo la possibilità di intervenire sulla Via del Sale, sulla Strada dell'Assietta e sugli altri percorsi che possono dar vita a quel fenomeno straordinario che è il turismo outdoor, da vivere in varie accezioni: dal trekking al turismo a cavallo, dal mototurismo alla bicicletta a pedalata assistita, e che ci ha già dato risultati strepitosi nei mesi di giugno, luglio e agosto 2026. Con questi interventi andiamo così a migliorare ancora quest'offerta. Contemporaneamente ci siamo mossi per il turismo accessibile, per rendere sempre più fruibili a tutti i visitatori le nostre bellissime mete turistiche eliminando barriere architettoniche, potenziando le risorse tecnologiche a loro disposizione come strumenti e applicazioni digitali, percorsi sensoriali e tutto quanto possa permettere la piena fruizione a cittadini con qualsiasi tipo di disabilità".

Al bando per le strade storiche di montagna sono destinati 600 mila euro. È rivolto alle Province o Comuni che, come Enti capofila, hanno ottenuto il riconoscimento della propria strada storica nel censimento regionale avviato nel 2021 e costantemente aggiornato. Attualmente le strade storiche di montagna in Piemonte sono 65: 32 in provincia di Torino, 16 Cuneo, 3 Alessandria, 6 Vercelli, 2 Biella, 6 Vco. Il bando assegna un contributo a fondo perduto pari all'80% della spesa ammissibile fino a un massimo di 200mila euro.

A quello per il turismo accessibile sono destinati 1,4 milioni di euro. È rivolto a Comuni singoli, associati o Unioni di Comuni. Assegna ad ognuno un contributo a fondo perduto pari all'80% della spesa ammissibile e fino a un massimo di 100mila euro. Ampio il raggio degli interventi finanziabili: opere edili, impianti, arredi e attrezzature, acquisto di mezzi di trasporto, realizzazione di siti web accessibili, acquisto di dispositivi digitali come app, Qr code, sistemi di realtà aumentata, totem interattivi, mappe tattili, audioguide, acquisto di ausili specifici per la fruizione di percorsi, itinerari e molto altro.

I bandi restano aperti fino al 1° novembre e sono pubblicati a questi link:

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/interventi-turismo-accessibile-inclusivo

https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/strade-storiche-montagna-interesse-turistico.



