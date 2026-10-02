Asl CN1, il Crasl compie un anno e supera i 900 soci

L'Asl CN1 fa un bilancio dell'attività in tema di welfare aziendale promossa dal Cral interno, con il sostegno di Fondazione CRC e la collaborazione con ACLI e Fondazione Welfare Impact.

"CRASLCN1 - spiega la presidente Pinuccia Carena - è un Ente del Terzo Settore formalmente costituita con statuto che sottolinea l'impegno solidaristico e a favore del benessere dei dipendenti dell'Asl CN1, festeggia ad inizio ottobre il primo anno di iscrizione dei soci. Il Circolo ha superato i 900 iscritti, svolgendo un'intensa attività a favore del miglioramento del clima aziendale con iniziative di aggregazione e di promozione della salute e degli stili di vita".

Numerose le attività: dall'organizzazione di viaggi con un'Agenzia che opera per circoli ricreativi e offre agli iscritti un'ottima scontistica; alla collocazione, presso la sede legale di via Boggio a Cuneo e presso gli ospedali di Savigliano e di Mondovì, di locker per la spesa online di prodotti alimentari del territorio (con sconti destinati ai soci e aperti a tutto il territorio); all'organizzazione di momenti di aggregazione (cene, visite, scontistiche per accesso a piscine e impianti sciistici...); all'adesione all'evento Just The Woman I Am. Fino al sostegno di iniziative di welfare aziendale anche organizzando insieme ai Servizi Asl (direzione delle professioni sanitarie e formazione) corsi di team building (a costo zero per l'Azienda) attraverso i partner del sistema Wellgranda (a Mondovì per il Museo della Stampa, a Saluzzo con l'APM).

Inoltre sono stati messi a disposizione servizi commerciali e specifici eventi riservati ai soci; con la collaborazione con ACLI sono stati ottenuti sconti anche per i servizi del Patronato ACLI e per le attività ACLI.

Intanto per il prossimo 5 novembre è in programma (ore 13.30/18.00) presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC, un corso ECM organizzato dalla struttura Ciclo della Performance e Progetti Innovativi (che si occupa del Crasl) insieme alla Medicina del Lavoro e i consulenti welfare (Fondazione Welfare Impact) per conoscere e approfondire le tematiche del Welfare Aziendale e del benessere organizzativo.

"Parteciperemo di nuovo al bando Wellgranda Misura 2, come ASLCN1 insieme ad ACLI e al CRASL - conclude Carena - per continuare ed estendere l'attività, con il sostegno della CNA di Cuneo, che pensa di utilizzare il CRASL anche per i propri iscritti".