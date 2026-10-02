Cuneo dà l’ultimo saluto al dottor Giancarlo Vigna Taglianti

Cuneo si stringe stamane, venerdì 2 ottobre, attorno alla famiglia del dottor Giancarlo Vigna Taglianti, storico medico di famiglia della città, scomparso mercoledì 30 settembre all’età di 76 anni all’ospedale Carle di Confreria, dopo una lunga malattia. I funerali saranno celebrati alle 10 nella parrocchiale di San Rocco Castagnaretta, dove parenti, amici, colleghi e tanti suoi pazienti potranno rendergli l’ultimo saluto.

Per decenni Vigna Taglianti ha rappresentato una figura familiare per numerose generazioni di cuneesi. Laureatosi in Medicina all'Università di Torino nel 1975, aveva iniziato la propria carriera all’Istituto Climatico di Robilante, dove si occupava dei malati di tubercolosi. Successivamente era diventato medico condotto a Cuneo, professione che ha esercitato fino al 2020.

Un medico legato a un'idea di professione fatta anche di presenza e disponibilità. Era conosciuto come un “medico d’altri tempi”, disposto a raggiungere i pazienti a domicilio anche la domenica e nei giorni festivi, soprattutto negli anni in cui non era ancora disponibile il servizio di guardia medica come oggi. Una disponibilità che aveva mantenuto anche durante la pandemia di Covid, quando non si era tirato indietro di fronte alle difficoltà e ai rischi di quel periodo.

La medicina era una tradizione di famiglia. Il padre Francesco era medico a Borgo San Giuseppe, oltre che ex ufficiale medico e volontario di guerra in Africa orientale nella Cavalleria. Tra gli antenati figurava inoltre il trisavolo Giuseppe Toselli, medico onorario della Real Casa Savoia e medico personale di Vittorio Emanuele II.