Fiera del Tartufo Bianco d'Alba: Giovanni Malagò ospite d'onore per il taglio del nastro della 96ª edizione

Sarà Giovanni Malagò l'ospite d'onore della cerimonia d'apertura della 96ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, in programma venerdì 9 ottobre alle ore 17.30 sul palco del Teatro Sociale "Giorgio Busca" in piazza Vittorio Veneto 3.

L'invito ufficiale, firmato dal presidente dell'Ente Fiera di Alba Axel Iberti e dal sindaco di Alba Alberto Gatto, vedrà protagonista uno dei volti più rappresentativi dello sport italiano. Giovanni Malagò, reduce dall'esperienza alla guida della Fondazione Milano Cortina e designato lo scorso giugno al vertice della Federazione Italiana Giuoco Calcio per rilanciare la Nazionale dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, sarà al centro del momento inaugurale intitolato "Le autentiche relazioni che uniscono i grandi eventi: dalle Olimpiadi di Milano Cortina alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba".

Per il dirigente sportivo si tratta di un ritorno sotto le torri albesi. Già in passato Giovanni Malagò, allora nella veste di presidente del Coni, era stato ospite in città accolto dalla famiglia Ferrero e dalle istituzioni locali.

La scelta di Giovanni Malagò segue la tradizione che vede la rassegna albese accogliere grandi personalità del panorama istituzionale e internazionale. Nelle ultime due edizioni l'appuntamento del Teatro Sociale aveva infatti ospitato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel 2024, mentre nel 2025 erano saliti sul palco il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo insieme al dirigente dell'Onu Alex Mejia per la sigla del memorandum con Unitar.

Al termine degli interventi della cerimonia, autorità e ospiti si sposteranno nel Cortile della Maddalena per il tradizionale taglio del nastro e l'apertura del Mercato Mondiale del Tartufo, dando il via ufficiale alle settimane di rassegna nel cuore della capitale delle Langhe.