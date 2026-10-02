Pollenzo, l'Università presenta il primo volume al mondo sull'eredità culturale di Carlo Petrini

Una riflessione sul cibo come strumento di dialogo e di cambiamento, tra memoria e futuro. L'Università di Pollenzo presenta "La gastronomia come pensiero. L'eredità di Carlo Petrini", la prima iniziativa editoriale al mondo dedicata all'eredità culturale di quello che l'Ateneo definisce il più importante gastronomo degli ultimi cinquant'anni a livello mondiale.

Il progetto sarà illustrato giovedì 8 ottobre, alle 11, nell'Aula Magna dell'Università, in una conferenza stampa con il presidente e rettore Nicola Perullo.

L'opera è stata realizzata da un gruppo di ricercatori dell'Ateneo che lavorano nell'area dedicata al cibo come "Patrimonio culturale, tradizioni e arte". Il volume punta in alto sia per i contenuti sia per la qualità editoriale. Raccoglierà molti contributi inediti di personalità di fama internazionale e materiale fotografico storico e originale. Ne emerge un percorso ampio e completo sui tratti principali dell'eredità intellettuale di Carlo Petrini, nella gastronomia e anche oltre.

Durante l'incontro saranno presentati i punti fondamentali dell'opera, le sue caratteristiche e il senso del progetto. Il libro è da un lato un omaggio all'ispiratore e fondatore dell'Ateneo di Pollenzo. Dall'altro è uno dei primi risultati concreti di un'area di ricerca e formazione considerata strategica per lo sviluppo futuro dell'Università.