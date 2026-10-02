Tutto pronto per la presentazione de "Ceva Partecipata - Spazi, luoghi, comunità"

Verrà presentato nella serata di venerdì 9 ottobre presso i locali dell’ex Ilsa, in piazza Don Bado, il progetto "Ceva Partecipata - Spazi, luoghi, comunità."

La serata inizierà alle ore 20 con un buffet conviviale e proseguirà con l’apertura lavori alle ore 20.30.

Ceva Partecipata rappresenta un percorso di co-progettazione strutturato attraverso l’incontro e il confronto con i cittadini e le cittadine, il tutto finalizzato a raccogliere idee, ascoltare esigenze e desideri e, così, costruire insieme il futuro della città.

Ceva è di chi la vive quotidianamente e proprio grazie a una partecipazione trasversale e condivisa si può operare un cambiamento profondo e dall’interno, per apportare così trasformazioni e migliorie ad alcune zone della città e, per esteso, a tutta la comunità.

Proprio per questo, i cittadini e le cittadine verranno chiamati a prendere parte a incontri e attività sul territorio. Le iniziative proposte saranno semplici e divertenti, il tutto nell’ottica di coinvolgere più persone possibili sul territorio cebano.

La voce dei cittadini e delle cittadine diventa protagonista in un continuo scambio di suggerimenti, opinioni e proposte che proseguirà nei prossimi mesi. Attraverso l’ascolto, la mappa della città potrà cambiare passo dopo passo, un tassello alla volta, grazie al contributo e alla collaborazione di tutti.

La partecipazione diventa azione effettiva per trasformare Ceva in una città ancora più accogliente, fruibile e bella.

“Ceva Partecipata è un percorso da costruire insieme, una strada lungo la quale camminare guardandoci intorno, osservando e indicando ciò che ci piace e ciò che invece vorremmo migliorare. I cittadini vengono ascoltati e chiamati a partecipare attivamente alla costruzione di una nuova Ceva.” Queste le parole del sindaco Fabio Mottinelli. “E’ molto di più che un momento in cui l’Amministrazione ascolta e poi decide in autonomia, ma è un dialogo costante, un confronto costruttivo dove tutte le parti portano spunti, opinioni, ma anche esperienze legate al vivere la città. I cittadini parteciperanno a momenti pensati appositamente per loro, e dalle risultanze di quegli incontri si cambierà la città. Insieme, e ci tengo a ribadire questa parola, possiamo rendere Ceva un posto migliore”.

“Credo che questa rappresenti un’ottima opportunità per crescere insieme come comunità. Invito tutte e tutti a partecipare, perché ogni opinione è importante e può contribuire a costruire una visione condivisa del futuro della nostra città. Non ci sono risposte giuste o sbagliate: l’obiettivo è ascoltarsi, confrontarsi e mettere in comune idee e proposte.

Le attività saranno semplici, alla portata di tutti e anche divertenti, pensate per favorire la partecipazione e rendere il confronto un momento piacevole e costruttivo.” Prosegue la consigliera Ilaria Accamo, referente del progetto. “Ceva è una bella cittadina, con tante qualità e anche margini di miglioramento. E proprio attraverso il contributo di tutte e tutti possiamo renderla ancora più viva, accogliente e vicina alle esigenze della sua comunità.”

Il progetto "Ceva Partecipata" è finanziato grazie al contributo della Fondazione CRC.