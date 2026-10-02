Da Cuneo a Torino per dire "sì": in via Sansovino le nozze con il rito di Scientology

Un viaggio dalla "Provincia Granda" al capoluogo piemontese per suggellare la propria promessa d'amore attraverso un rito originale e poco frequente sotto la Mole. Nel pomeriggio di sabato 3 ottobre, alle ore 17, la cappella della Chiesa di Scientology di Torino, situata in via Sansovino 244 nel quartiere Lucento, farà da cornice alle nozze di Alessia Demichelis e Michelangelo Cardellino, che celebreranno la loro unione seguendo la liturgia nuziale della propria fede religiosa.

I promessi sposi e l'impegno nel Cuneese

Entrambi i promessi sposi risiedono a Centallo, comune in provincia di Cuneo, dove da tempo sono conosciuti per il loro attivo coinvolgimento nelle iniziative e nelle attività promosse dal gruppo locale di Scientology. La scelta di celebrare il matrimonio nel centro di via Sansovino risponde al desiderio della coppia di condividere questo momento significativo all'interno della struttura di riferimento per l'intero territorio regionale, accogliendo parenti, amici e fedeli.

La cerimonia affidata a Ivan Veri

La funzione religiosa, aperta a tutti coloro che desiderano presenziare, sarà officiata direttamente dal Ministro di Culto Ivan Veri. Figura storica all'interno dell'organizzazione, Veri rappresenta da oltre quarant'anni un punto di riferimento per i fedeli di Scientology in tutto il Piemonte occidentale, nella Valle d'Aosta e in Liguria, guidando la comunità locale nel solco del movimento religioso fondato a metà del Novecento negli Stati Uniti da L. Ron Hubbard.