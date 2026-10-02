Banca Territori del Monviso porta alla Facoltà di Economia di Torino il proprio impegno per inclusione e parità di genere

Come può una banca contribuire concretamente a promuovere la parità di genere, l’inclusione e un linguaggio inclusivo e, soprattutto, come può rendere maggiormente percepibile questo impegno tra le nuove generazioni?

È da questa domanda che prende avvio il progetto che Banca Territori del Monviso ha presentato nell’ambito della 10ª edizione del Caso Aziendale – CDVM’s Got Talent, organizzato presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino-Dipartimento di Management, corso di Branding.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di confronto tra il mondo universitario e quello aziendale, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente studentesse e studenti nella costruzione di una proposta concreta. Divisi in gruppi di lavoro, saranno chiamati a sviluppare una strategia di marketing finalizzata ad aumentare la percezione, soprattutto tra i soci e le socie della banca, dell’impegno concreto di Banca Territori del Monviso sui temi della parità di genere, dell’inclusione e del linguaggio inclusivo.

A presentare la Banca e il contesto nel quale opera sono intervenuti Luca Murazzano, Direttore Generale di Banca BTM e Benedetta Rey, Responsabile Relazioni Esterne e Marketing, che hanno illustrato alle studentesse e agli studenti le peculiarità del modello cooperativo della Banca, il rapporto con il territorio e alcune delle principali progettualità sviluppate nel corso degli anni.

«Il confronto con le nuove generazioni è per noi un’opportunità importante per metterci in ascolto e comprendere come viene percepito il ruolo di una banca che vuole essere realmente vicina alle Persone e alle Comunità – ha dichiarato Luca Murazzano, Direttore Generale di Banca Territori del Monviso - Abbiamo scelto di portare all’interno dell’Università non soltanto ciò che siamo oggi, ma anche le progettualità future. Chiedere a studentesse e studenti di interpretare il nostro impegno e trasformarlo in una strategia concreta significa affidare loro uno sguardo nuovo, capace di aiutarci a comunicare in modo sempre più efficace e inclusivo».

Durante l’incontro è stata inoltre presentata NEXT, la BTM Young Community formata da giovani soci della banca, nata ad ottobre 2025 e da cui si è costituito lo Young Advisor Board, un gruppo ristretto di 20 giovani soci e socie BTM che lavorano a progettualità ed esperienze concrete, con un confronto diretto con la governance della Banca.

L’attenzione all’inclusione e all’autonomia economica non rappresenta, per BTM, un tema circoscritto alla comunicazione, ma si inserisce in un insieme di progettualità già attive. Tra queste rientra il sostegno portato avanti da diversi anni a “Forza Mamme” di Fondazione Specchio dei Tempi de La Stampa e molteplici progettualità sportive legate allo sport integrato, sia nel calcio che nella pallavolo, oltre al sostegno di iniziative e associazioni impegnate sui temi dell’inclusione e dell’autonomia economica femminile.

In questa prospettiva si inserisce anche il percorso avviato da Banca Territori del Monviso nell’aprile 2026 per dare piena attuazione, al proprio interno, alle best practice in materia di parità di genere. La progettualità è attualmente in corso e rappresenta un ulteriore passo nel processo di consolidamento delle politiche e delle pratiche della Banca in materia di equità, inclusione e valorizzazione delle Persone.

La sfida affidata alle studentesse e agli studenti dell’ultimo anno del corso di laurea magistrale in Economia e Gestione delle Imprese non riguarda infatti soltanto la capacità di comunicare un progetto, ma la possibilità di individuare nuovi linguaggi, strumenti e modalità per rendere riconoscibile e comprensibile l’impegno di BTM, in particolare agli occhi delle nuove generazioni.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione con il CDVM – Club Dirigenti Vendite & Marketing, con il contributo della Prof.ssa Anna Claudia Pellicelli, ordinaria di economia presso il Dipartimento di Management dell’Università di Torino, che ha accompagnato il progetto attraverso i temi del branding e della competitive analysis.

«Il Caso Aziendale nasce con l’obiettivo di creare un dialogo concreto tra il mondo della formazione e quello delle imprese, offrendo alle studentesse e agli studenti l’opportunità di confrontarsi con problematiche reali e di trasformare le proprie competenze in proposte concrete – afferma Bartolomeo Vassallo, Presidente del CDVM – . Il tema scelto da Banca Territori del Monviso rappresenta un’occasione particolarmente significativa per riflettere sul ruolo della comunicazione e del marketing nel costruire una cultura sempre più attenta all’inclusione e alla parità».

Il percorso proseguirà nei prossimi mesi attraverso il lavoro di gruppi di studentesse e studenti, chiamati ad elaborare le proprie proposte strategiche che saranno vagliate da un’apposita commissione giudicante. Vinca il migliore!