Bra, i "mini giornalisti" della primaria premiati da Veterani dello Sport e Aido

Prossima a festeggiare le venti edizioni, l'idea progettuale dei "giornalisti" legata alla Sezione "Angiolina Costantino" dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport da tempo pienamente condivisa con AIDO Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero ha nuovamente dato nel pieno centro del bersaglio.

Ecco allora che nella struttura messa a disposizione dell'Amministrazione Comunale di Bra si è dato concretezza alla cerimonia finale di premiazione con la partecipazione delle realtà scolastiche che ad inizio dell'anno scolastico 2025/26 hanno raccolto la proposta didattico culturale indirizzata agli studenti della primaria classi IV.

Nutrita la presenza delle autorità che hanno onorato e dato valenza all'evento significando un ruolo sociale espresso nel tempo dai due team dirigenti che in un contesto di mero volontariato hanno dimostrato capacità e professionalità espressa con impegno e determinazione.

Tanti gli apprezzamenti espressi dal Sindaco di Bra Fogliato, dall'Assessore allo Sport Matera, dal Dirigente Scolastico Regionale dell'Ambito Territoriale di Cuneo Pelassa, dalla Coordinatrice Referente dell'Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Cuneo Giubergia e dal Fiduciario CONI Piemonte per la zona Alba/Bra Barbero.

Presenti anche i Consiglieri Comunali di Bra Panero e Sanino.

"Siamo davvero soddisfatti delle tante dimostrazioni di vicinanza ed apprezzamento che il ricco parterre de roi ha voluto esprimere nei nostri confronti" dice il Presidente UNVS Giuseppe Gandino che aggiunge -"Operare nel contesto scolastico non è sempre semplice, ma indubbiamente i tanti elaborati dei "mini giornalisti" che si son espressi su tematiche sociali legate allo sport ed al volontariato è qualcosa di straordinario che appaga e premia il lavoro profuso per il buon esito della storica iniziativa associativa".

Due i riconoscimenti assegnati all'Istituto Comprensivo Giovanni Arpino di Sommariva Bosco plesso di Sanfrè per i lavori individuali di Marta Lingua (classe IV A) ed Andrea Messina (IV B); Anche all'Istituto Comprensivo "Sebastiano Taricco" plesso di Roreto di Cherasco due i premi consegnati a Riccardo Bagnasco (classe IV A) e Giorgia Rossotti (classe IV B).

Al Convitto della Provvidenza International School è Andrea Ciancia il giornalista più bravo, mentre all'Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi/Gino Strada plesso Don Milani due i lavori individuali messi in evidenza di Cristel Zadeja (classe IV A) e Kanvar Singh (classe IV B) e due i lavori di gruppo (IV A e B); Al plesso di Bandito sono i lavori di gruppo della quarta A e B a ricevere un simpatico ed utile presente; Anche per la classe IV del plesso di Pollenzo l'evidenza per il lavoro di squadra.

"La sinergia ed il gioco di squadra messo in campo con l'UNVS, indubbiamente è utile per non dire necessario per ottenere i risultati attesi" - aggiunge Sergio Provera storico dirigente di AIDO Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero - "poter godere di collaborazioni, sostegni e partnerariati importanti come la Fondazione CRC, la Stampa, il MIM ed il CSV di Cuneo e dell'Amministrazione Comunale unitamente a diversi dirigenti scolastici ed insegnanti produce benefici non indifferenti portando i ragazzi che stanno frequentando il primo periodo d'istruzione nella scuola primaria a riflessioni importanti sulla cultura del dono".

Un particolare ringraziamento dev'esser rivolto anche alle insegnanti Gramaglia ed Agnelli che unitamente al giornalista Arduino ancora una volta hanno passato uno ad uno ogni elaborato mettendo in risalto pensieri ed opinioni espresse dai "mini redattori" che si ritroveranno anche sull'anno scolastico 2025/26 a dilettarsi nell'arte non sempre facile di giornalista.