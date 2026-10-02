ATLETICA / Ad Agropoli il weekend tricolore degli U16: Piemonte a caccia di medaglie

È il fine settimana dei campionati italiani cadetti e cadette su pista ad Agropoli, manifestazione valida anche come Trofeo Nazionale delle Regioni in pista.

Come sempre, grandi numeri per l’evento clou della stagione per gli under 16: 886 atleti in gara, 34 titoli in palio, 21 squadre regionali.

In questa edizione non si assegneranno i titoli di categoria delle prove multiple che saranno invece messi in palio il 17 e 18 ottobre a Casalmaggiore un una nuova manifestazione ad essi dedicata (Campionato Italiano Individuale Cadetti e Trofeo Nazionale delle Regioni di Prove Multiple).

Lo scorso anno a Viareggio il Piemonte chiuse al quinto posto la classifica combinata, quarta la squadra maschile, settima la femminile. Sei le medaglie individuali conquistate di cui due titoli italiani (Nicolò Borello sui 300hs e Giuseppe Luciano Piazza sui 1200 siepi, entrambi passati di categoria in questa stagione). Tra chi salì sul podio un anno fa, c’erano anche Alessia Dova (Sisport) e Benedicta Alternino (Battaglio CUS Torino), entrambe in partenza per Agropoli. La prima, nel 2025, conquistò l’argento nel pentathlon, ma quest’anno si presenta nel salto in lungo dove, con 5,83m, detiene il miglior accredito tra le iscritte. La seconda fu bronzo nell’asta, specialità nella quale torna in gara anche quest’anno ma come individualista: il suo primato stagionale di 3,40 le vale il secondo miglior accredito tra le iscritte, seconda solo all’altra piemontese, Nika Jazbec (Pod. Torino) che, con 3,55, si presenta in pedana come l’atleta da battere. Così anche Annalisa Magliano (Atl. Roata Chiusani) nel salto in alto dove il suo recente 1,71, misura con cui ha vinto il titolo regionale di categoria, le vale il miglior accredito; in pedana con lei ci sarà Elisa Errico (Atl. Pinerolo) il cui 1,63 è la quarta miglior misura tra le iscritte. Possono puntare al podio anche Elena Pane (Sisport) sui 300hs (terzo accredito) e Laycy Mballa Ntolo (Atl. Cuneo) sugli 80 (terzo accredito anche per lei); sui 1200 siepi da seguire poi la campionessa italiana di categoria di corsa in montagna Virginia Galletto (Atl. Saluzzo).

In campo maschile, terzo miglior accredito per Samuele Ternavasio (Atl. Fossano ’75) sui 300, Luca Bartoli (ASD Caddese) sui 1000 metri, Mirko Gatti (GAO Oleggio) sui 1200 siepi, Filippo Castelletti (Atl. Alessandria) sui 100hs. Buoni risultati per il Piemonte possono arrivare anche dai 2000 metri con Pietro Bellone (Vittorio Alfieri Asti/quarto accredito) e Badreddine Elbassri (Atl. Vercelli ’78/sesto accredito), così come dai 300hs dove ai blocchi di partenza ci sarà Matteo Brignone (Atl. Roata Chiusani/quarto accredito).