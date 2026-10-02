PickleLove Tour, il circuito internazionale guarda a Bra: a dicembre sport e territorio protagonisti

Negli Stati Uniti 24,3 milioni di persone hanno giocato a pickleball nel 2025: erano 4,2 milioni nel 2020. In cinque anni la partecipazione è cresciuta di oltre cinque volte, secondo il rapporto 2026 della Sports & Fitness Industry Association.

È da questa comunità sportiva in espansione che prende forma il PickleLove Tour, il circuito internazionale amatoriale a squadre che ha scelto Bra per il proprio appuntamento conclusivo, in programma il 12 e 13 dicembre.

A meno di tre mesi dal Master finale, la città si prepara a diventare il punto d’incontro di un progetto che lega la competizione alla scoperta dei luoghi. L’obiettivo è portare a Bra giocatori provenienti da diversi Paesi e fare dell’appuntamento sportivo un’occasione per conoscere il territorio, la sua offerta enogastronomica e la sua cultura dell’accoglienza.

Il legame con il turismo è parte della costruzione stessa dell’evento e trova espressione nel comitato organizzatore. A presiederlo è Mariano Rabino, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero; la vicepresidenza è affidata a Luigi Barbero, direttore di Ascom Bra e del Consorzio di tutela della Salsiccia di Bra. Due figure il cui lavoro incrocia direttamente la promozione della destinazione, le attività economiche locali e la valorizzazione delle produzioni del territorio.

Una squadra di grande esperienza e con competenze trasversali, a partire dal presidente onorario Domenico Dogliani, della quale fanno inoltre parte Francesco Matera, Ettore Sanino, Gina Spilateri, Elena Fogliato, Sergio Panero e Roberto Russo. Una squadra chiamata ad accompagnare il percorso verso dicembre, mettendo in relazione l’organizzazione sportiva con le competenze e le realtà locali.

La scelta di Bra risponde a questa impostazione: il viaggio dei partecipanti prosegue oltre il campo, attraverso la conoscenza della città e dei territori di Langhe e Roero. Per gli organizzatori, il Master rappresenta l’occasione per far incontrare una comunità internazionale di appassionati con ristorazione, ospitalità, prodotti e paesaggi locali. La promozione del territorio accompagna così il circuito lungo il suo percorso e trova nell’appuntamento di dicembre il momento di incontro diretto con i giocatori.

Dopo le tappe di Madrid, Lione, Malaga, Alba, Heidelberg e Padova, a ottobre il PickleLove Tour farà tappa a Buenos Aires e a Stourbridge, nel Regno Unito, per poi concludersi con il Master finale di Bra a dicembre.

Il circuito è rivolto a giocatori non professionisti e adotta una formula che mette al centro la squadra. Ogni formazione è composta da due uomini e due donne e si confronta in incontri di doppio maschile, femminile e misto. Sono previsti due livelli di gioco e due fasce d’età, 19+ e 50+, con una prima fase a gironi seguita dalle eliminatorie. Nel doppio misto entrano in campo, a turno, tutti e quattro i componenti: una scelta che rende ciascun giocatore parte del risultato collettivo.

Il pickleball si pratica con racchette dal piatto rigido e una pallina di plastica forata, su un campo di dimensioni contenute. Combina elementi di tennis, badminton e tennis tavolo e consente di avvicinarsi al gioco anche senza un lungo percorso tecnico. Il PickleLove Tour ne interpreta soprattutto la dimensione sociale: condividere una passione, incontrare altri giocatori e viaggiare per partecipare a un’esperienza comune.

A Bra queste caratteristiche si tradurranno in due giornate nelle quali il confronto sportivo sarà affiancato dall’attenzione all’accoglienza e alla scoperta del territorio. Il Master assegnerà i titoli del circuito nelle diverse categorie e porterà nella città piemontese il percorso internazionale sviluppato durante l’anno.