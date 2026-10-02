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Sport | 02 ottobre 2026, 16:11

SCI DI FONDO / Martino Carollo al Festival dello Sport di Trento: "Punto a fare bene ai mondiali di Falun" [VIDEO]

Anche Federico Pellegrino elogia il borgarino: "Deve continuare così"

Martino Carollo

Martino Carollo

Parata di stelle, fino a domenica 4 ottobre, al Festival dello Sport di Trento, kermesse organizzata da La Gazzetta dello sport e Trentino Marketing con la Provincia, il Comune, l'Università e l'Azienda per il turismo di Trento e con il patrocinio del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico.

Tanti e prestigiosi i protagonisti nei diversi incontri e dibattitti proposti dagli organizzatori.

Tra di loro il borgarino Martino Carollo, bronzo olimpico nella staffetta 4x7,5 maschile a Milano Cortina

Carollo ha preso parte all'evento "Barp, Carollo, Giacomel, Graz, Pellegrino: Sogni olimpici" svoltosi venerdì 2 ottobre al Palazzo della Regione.

Nelle interviste rilasciate a Giorgio Capodaglio le considerazioni di Martino e di Federico Pellegrino, stella dello sci di fondo italiano che ha recentemente annunciato il suo ritiro (GUARDA IL VIDEO)

Federico Pellegrino

Federico Pellegrino

redazione

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