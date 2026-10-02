Valvermenagna Calcio, una stagione che parte dal futuro

Riceviamo e pubblichiamo

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Un nuovo campo sintetico, oltre trecentocinquanta giovani calciatori riuniti per il tradizionale Torneo Giovani Speranze e una stagione iniziata con tante nuove squadre, nuovi bambini e nuove persone pronte a dare una mano. Per l’ASD Valvermenagna Calcio queste prime settimane della stagione 2026/2027 sono il risultato di un percorso di crescita costruito nel tempo grazie al lavoro di dirigenti, allenatori, famiglie, volontari, aziende e sostenitori del territorio.

Un nuovo campo per guardare al futuro

Uno dei momenti più importanti è stato senza dubbio l’inaugurazione del nuovo campo sintetico di Robilante, un progetto nato dalla volontà della società di migliorare ulteriormente gli spazi destinati ai propri ragazzi e di creare una struttura utilizzabile sempre più intensamente durante tutto l’anno.

Un’idea che, passo dopo passo, si è trasformata in un progetto concreto. La società ha lavorato alla ricerca delle risorse necessarie, partecipando al bando della Fondazione CRC e riuscendo ad ottenere un importante contributo per la realizzazione dell’intervento.

Accanto al finanziamento della Fondazione, è stata fondamentale la risposta del territorio. Aziende, attività locali, sostenitori e privati hanno creduto nell’iniziativa, contribuendo alla raccolta dei fondi necessari per arrivare alla conclusione dei lavori.

Il nuovo sintetico è quindi il risultato di un grande lavoro collettivo. Non soltanto un nuovo terreno di gioco, ma un investimento destinato alle nuove generazioni e un ulteriore tassello nella crescita dell’impianto sportivo di Robilante e di tutta la vallata. L’inaugurazione ha rappresentato il momento conclusivo di questo percorso e, nello stesso tempo, un nuovo punto di partenza.

Il 16° Torneo Giovani Speranze: 384 ragazzi in campo

Il nuovo impianto ha fatto da cornice anche a uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno per il Valvermenagna Calcio: il 16° Torneo Giovani Speranze, manifestazione organizzata in ricordo di Cerato, Caraglio, Bosco e Barale, persone che hanno lasciato un segno importante nella storia della società e della comunità.

Due giornate intense di calcio giovanile che hanno portato negli impianti della Valle Vermenagna circa 384 giovani calciatori, suddivisi in 5 categorie, con la partecipazione complessiva di 32 squadre provenienti da tutta la provincia di Cuneo.

Per due giorni i campi sono stati riempiti da bambini, ragazzi, allenatori e famiglie, in un clima di sport e condivisione.

Anche quest’anno il torneo ha voluto affiancare allo sport un gesto concreto di solidarietà. Una parte del ricavato del pranzo organizzato durante la manifestazione, pari a 1.000 euro, è stata devoluta ad ABIO Cuneo, realtà impegnata a fianco dei bambini ricoverati e delle loro famiglie. Un contributo reso possibile dalla grande partecipazione delle società, dei ragazzi e dei genitori presenti durante le due giornate e che rende ancora più significativo il valore dell’iniziativa.

Una nuova stagione con tanti ragazzi e tante novità

Il torneo e l’inaugurazione del sintetico hanno accompagnato anche l’inizio di una stagione particolarmente importante per tutto il settore giovanile biancoverde.

Durante l’estate e nelle prime settimane di attività sono arrivati molti nuovi ragazzi, permettendo alla società di ampliare ulteriormente il proprio movimento.

Particolarmente significativo è il percorso dei 2013, che quest’anno iniziano una nuova esperienza entrando nel settore agonistico. Per loro cambia il modo di vivere il campionato e aumenta progressivamente l’impegno richiesto, continuando però quel percorso iniziato negli anni precedenti nel settore di base.

Grande partecipazione anche tra i più piccoli. Sono infatti numerosi i bambini delle annate 2018, 2019, 2020 e 2021 che hanno iniziato o proseguito la propria esperienza con la maglia del Valvermenagna. Vederli entrare per la prima volta sul campo rappresenta uno degli aspetti più belli dell’attività della società e garantisce continuità al lavoro svolto negli ultimi anni.

Tra le novità c’è inoltre la nascita della nuova squadra dei 2016, un altro gruppo che va ad arricchire l’organizzazione del settore giovanile.

Ma l'aumento dei ragazzi significa inevitabilmente anche la necessità di trovare nuove persone disponibili ad accompagnarli durante la stagione. Da questo punto di vista, uno degli aspetti più positivi di questi mesi è stato l’ingresso di tanti nuovi volti nello staff della società: allenatori, dirigenti, collaboratori e volontari che hanno scelto di mettere parte del proprio tempo a disposizione dei ragazzi.

Ed è forse proprio questo il dato più importante con cui il Valvermenagna Calcio apre la nuova stagione.

Le strutture possono crescere, le squadre possono aumentare e i risultati sportivi possono regalare soddisfazioni, ma alla base di tutto rimangono le persone.

Il nuovo campo sintetico, le 32 squadre ospitate durante il Torneo Giovani Speranze e i tanti bambini che ogni settimana riempiono gli impianti della Valle Vermenagna raccontano di una società che continua a crescere, mantenendo però lo stesso obiettivo: offrire ai ragazzi un luogo in cui giocare, divertirsi, imparare e crescere insieme.