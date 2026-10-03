Tempo di Ottobrata, una festa antica in tempi moderni

Chissà quante volte abbiamo sentito l'espressione «Una bella Ottobrata Romana...», soprattutto in questo periodo dell'anno e non solo nella Capitale.

L'Ottobrata Romana è molto più di una semplice festa autunnale, è un fenomeno culturale profondamente radicato nella storia di Roma. Originariamente, queste celebrazioni avevano luogo durante tutto il mese di ottobre, offrendo agli abitanti della città e ai suoi contadini l'opportunità di godersi l'ultimo calore prima dell'arrivo dell'inverno.

Le "Ottobrate" erano giornate di festa, durante le quali si organizzavano gite fuori porta, si consumavano prodotti stagionali e si partecipava a varie attività ludiche. Queste festività sono state fortemente influenzate dalle antiche tradizioni pagane e, in particolare, i Baccanali, legati al ciclo delle stagioni e alla celebrazione di divinità legate all'agricoltura e alla fertilità.

Senza però andare troppo indietro nel tempo, ancora nel Novecento i romani usavano festeggiare la fine della vendemmia. Sia i nobili che le persone più umili andavano in campagna per divertirsi, suonare e mangiare all'aperto. Essendo la città ancora poco urbanizzata, le mete predilette erano Porta San Giovanni, Porta Pia, Ponte Milvio o Testaccio.

Oggi, l'Ottobrata Romana è particolarmente apprezzata per la mitezza del clima che caratterizza il mese di ottobre. Le temperature si aggirano mediamente tra i 15 e i 25 gradi e le piogge non sono così frequenti come a novembre.

Una vecchia espressione, quella delle "Ottobrate Romane", che suona oggi più attuale che mai.