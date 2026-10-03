Poca neve, temporali improvvisi e frane: la montagna cambia, ma chi ci lavora vuole restare

AstraRicerche ha realizzato per Regione Piemonte un'indagine sulla percezione e sugli effetti dei cambiamenti climatici sulle professioni di montagna.

La ricerca, condotta tra febbraio e maggio 2026 attraverso 821 interviste online, ha coinvolto persone che svolgono una professione di montagna in Piemonte. Il campione è composto soprattutto da maestri di sci, sci di fondo e snowboard (76,6%), seguiti da guide e accompagnatori cicloturistici (17,8%), gestori di rifugio (5,4%), guide alpine (5,4%) e accompagnatori di media montagna (4,5%).

La percezione dei cambiamenti climatici è ormai molto concreta tra i professionisti della montagna piemontese: il 68,1% afferma che negli ultimi cinque anni eventi estremi e cambiamenti climatici hanno ostacolato in modo significativo la propria attività. Il fenomeno più avvertito è la mancanza di neve naturale alle quote medio-basse (84,5%), seguita dall'aumento dei temporali violenti e improvvisi (78,7%), dal ritiro dei ghiacciai (74,8%), dall'allungamento della stagione estiva (71,7%) e dall'aumento di frane, smottamenti ed erosione dei sentieri (67,4%). Quasi la metà degli intervistati, inoltre, percepisce una riduzione della durata della stagione lavorativa.

Nonostante queste difficoltà, emerge però una forte volontà di continuare a vivere e lavorare in montagna. Il 92,7% indica almeno una ragione per voler rimanere: soprattutto il legame con il territorio (69,1%) e la qualità della vita (68,1%). Allo stesso tempo, l'83,2% si dichiara disposto a integrare o diversificare la propria professione pur di restare: il 51,4% guarderebbe a nuove attività turistiche affini, il 43,1% amplierebbe i servizi della propria professione e il 22,3% valuterebbe un cambio totale o parziale di settore.

Le prospettive, quindi, passano dall'adattamento a una montagna diversa. Il 96,5% considera importante la collaborazione tra i diversi professionisti per poter lavorare durante tutto l'anno, mentre tra gli scenari futuri prevalgono l'aumento del turismo legato al benessere e alla fuga dal caldo estivo (87,8%), degli escursionisti (80,8%) e del turismo nei periodi oggi considerati di bassa stagione (61,1%). Per sostenere questa permanenza, il 68,2% di chi è disposto a diversificare chiede incentivi pubblici e il 68,5% considera prioritari gli incentivi economici e fiscali.

È su queste esigenze che si inserisce il Progetto ProAlp, finanziato dal Programma Interreg Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027. Il progetto, avviato nel settembre 2025 e con una durata prevista fino a settembre 2028, punta ad accompagnare l'adattamento delle professioni alpine al cambiamento climatico attraverso un approccio condiviso tra i territori italiani e francesi. L'obiettivo è aumentare la resilienza economica degli operatori, sostenere le imprese nei loro modelli di attività e prevenire lo spopolamento delle aree montane. In Piemonte, dove il territorio montano rappresenta circa il 43% della superficie regionale, la Regione stima in circa 6.000 i professionisti le cui attività sono seriamente compromesse dagli effetti dei cambiamenti climatici.

Il ProAlp prevede, in particolare, la valutazione degli impatti economici e sociali del cambiamento climatico, la costruzione di scenari sui possibili effetti futuri e l'accompagnamento dei professionisti verso attività in grado di integrare la loro occupazione principale. Tra i risultati attesi c'è l'accompagnamento di 205 imprese verso nuove fonti di reddito. Il progetto comprende inoltre una campagna per valorizzare le professioni della montagna tra turisti e frequentatori del territorio, anche rispetto ai rischi legati alla frequentazione della montagna.

Sul territorio piemontese saranno quindi sviluppate attività di ricerca, formazione, accompagnamento e comunicazione. La Regione coordinerà in particolare le azioni di sensibilizzazione rivolte a cittadini, operatori e decisori, attraverso materiali informativi, testimonianze, video ed eventi territoriali. Il progetto coinvolge, oltre alla Regione Piemonte, la Région Auvergne-Rhône-Alpes come capofila, la Regione Valle d'Aosta, la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, Formont, Fondazione Montagna Sicura, Afrat e Cluster Montagne. Il budget complessivo è di 1.937.010,88 euro, con una quota di 278.625 euro destinata alla Regione Piemonte.

"Con il progetto Interreg Alcotra ProAlp, che unisce i territori di Italia e Francia, abbiamo voluto mettere al centro del dibattito il tema dei cambiamenti climatici: una trasformazione che impatta direttamente sulle nostre terre alte e sul lavoro quotidiano di chi vive e opera in quota, dalle guide alpine agli accompagnatori, dai maestri di sci alle guide ciclistiche - ha dichiarato Marco Gallo, Assessore della Regione Piemonte allo Sviluppo e alla Promozione della Montagna -. Si tratta di una priorità assoluta per la Regione Piemonte. Proprio per questo, nel 2025 abbiamo istituito l'Osservatorio sui Cambiamenti Climatici che, fin dal suo primo anno di attività, ha dedicato un'attenzione specifica alla montagna, riconoscendola come un ecosistema fragile e tra i più esposti alle conseguenze dell'evoluzione climatica".

Il ProAlp è uno dei 21 nuovi progetti transfrontalieri finanziati dal Programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2021-2027, che nel complesso porteranno 14 milioni di euro di investimenti diretti sui territori della Città Metropolitana di Torino e della provincia di Cuneo. Il comitato di pilotaggio e l'incontro "La montagna cambia volto", promosso dalla Regione Piemonte nell'ambito del Progetto ProAlp, si è tenuto il 29 settembre al Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi di Torino.