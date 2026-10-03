Dal Palio degli Asini all'Ottobrata, un weekend ricco di sagre ed eventi in tutta la Granda

Nel week end in cui si disputa ad Alba il Palio degli Asini sono ancora tante le sagre autunnali in provincia e gli eventi legati alla ricorrenza di San Francesco e alla Festa dei Nonni.

Appuntamenti di grande richiamo tradizionale si svolgeranno a Piozzo (zucca), Savigliano (pane), Roccabruna e Perlo (castagna), Prazzo (patata), Rossana (castagna e funghi) e Sanfrè (riso).

Non mancheranno gli appuntamenti con passeggiate, concerti e feste di paese.

Completano le offerte del week end in Granda i mercatini, alcuni importanti eventi sportivi, convegni, laboratori e occasioni per visitare palazzi, dimore storiche e giardini grazie a Castelli Aperti (vedi riquadro iniziale).

Si consiglia come sempre, di controllare anticipatamente le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it.

Prosegue anche ad ottobre l’iniziativa “Castelli Aperti”. Ecco i luoghi visitabili in provincia di Cuneo e gli orari.

Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 11 alle 18.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html

Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html

Bra – La Zizzola: dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito.

Bra – Museo Civico di Storia Naturale Craveri: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo Civico di Palazzo Traversa: aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

Bra – Museo del Giocattolo: ingresso esclusivamente con visita guidata negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 – 16.30. Non necessaria la prenotazione.

Busca - Castello del Roccolo: visite guidate dalle 14.30 alle 19. Info: www.castellodelroccolo.it

Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

Corneliano d’Alba – Torre di Corneliano: apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338/9654524 e Tel. 340/8026232. Annullamento in caso di maltempo.

Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30).

Fossano – Castello dei Principi D’Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11, 15 e 16.30. Biglietteria presso l’Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172/60160; iatfossano@visitcuneese.it

Govone – Castello Reale: nell’ambito della Rassegna “Tutti i Colori della Cultura Kids” spettacolo di circo “Cabaret Zuzzurellone” del DuoFlosh in collaborazione con Teatro Della Caduta - Concentrica, alle ore 15. Ingresso gratuito su prenotazione: https://castelliaperti.it/it/eventi/tutti-i-colori-della-cultura-kids/cabaret-zuzzurellone.html

Castello aperto dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso ore 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html

Lagnasco – Castelli Tapparelli D’Azeglio di Lagnasco: visite guidate nei seguenti orari 10, 11.30, 15, 16.30.

Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html

Manta – Castello della Manta: aperto con orario 10-18. Iscritti FAI gratuito

Mombasiglio- Museo del Generale Bonaparte nel Castello di Mombasiglio: dalle ore 10 alle ore 18.

Mondovì – Museo della Casa: visite guidate su prenotazione con orario 10.30 oppure 16. Le visite saranno condotte personalmente dal Presidente dell’associazione “Mondovì Culturale” il Dott. Enrico Chebello. Prenotazioni da effettuare entro il 1°ottobre alle ore 13 al 338 4876448 direzione@museodellacasa.it

Pamparato – Borgo Antico e Castello di Pamparato: visite guidate su prenotazione con turno unico alle ore 15.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/cuneo/borgo-antico-e-castello-di-pamparato.html

Roddi - Castello di Roddi: visite guidate ogni ora ogni ora: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-roddi.html

Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10-13 e 14-19.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html

Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14 alle 19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html

Saluzzo – La Castiglia: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html

Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10-13 e 14-19.Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html

Saluzzo - Villa Belvedere Radicati: orario 10-13 e 14-19. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/ville/villa-belvedere-di-saluzzo.html

Savigliano – Museo Civico A. Olmo e Gipsoteca D. Calandra: orario 10-13 e 15-18.30.

Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 9.30 e 14. Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it

Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.

Serralunga d’Alba – Castello di Serralunga d’Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12; 12.45; 14.30; 15.15; 16; 16.45; 17.30. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html

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CUNEO

MOMIJIGARI

Sabato 3 ottobre, dalle 16 alle 17.30, nel giardino Lipu sul viale degli Angeli, si terrà l’evento Momijiari, ispirato dalla tradizione giapponese della contemplazione spirituale e contemplativa. Ingresso libero e gratuito. Info: www.eventbrite.it

CUNEO

RIGOLETTO

Sabato 3 ottobre, alle ore 21, al teatro Toselli, andrà in scena l’opera lirica “Rigoletto” di Giuseppe verdi rappresentata dall’orchestra filarmonica del Piemonte. Si esibirà anche il coro del liceo Musicale Ego Bianchi. Info: www.promocuneo.it

CUNEO

CUNEO ORGAN FESTIVAL

Sabato 3 ottobre, alle ore 21, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, concerto dell’organista Elisa Teglia dal titolo “Tra il Liberty e l’Art Nouveau in Italia e Francia”.

CUNEO

LAUDATO SIE

Sabato 3 ottobre, alle ore 10, visita guidata del Santuario della Madonna degli Angeli di Cuneo, uno scrigno prezioso di memorie religiose, artistiche e storiche. La partecipazione è libera e gratuita.

CUNEO

CUNEO ARCHEOFILM

Sabato 3 ottobre alle 20.45, nel Complesso Monumentale di San Francesco in via Santa Maria 10, prenderà il via l'ultima serata della IV edizione di “Cuneo Archeofilm”, il Festival Internazionale del Cinema di Archeologia Arte e Ambiente. Si terrà anche la cerimonia di premiazione, con l’attribuzione del Premio Cuneo Archeofilm al film più votato dal pubblico e del Premio Cuneo Archeofilm – Scuole al cortometraggio scelto dagli studenti, seguito dalla proiezione del film vincitore. Info: www.firenzearcheofilm.it/cuneo/

CUNEO

PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA

Domenica 4 ottobre, alle 12.30, nella Casa del Quartiere Donatello, ci sarà la “Pastasciutta Antifascista” aperta a tutti, momento centrale di una giornata dedicata alla Costituzione, all’associazionismo e alla partecipazione. Nel pomeriggio il Comitato Arci Cuneo Asti presenterà il nuovo anno sociale.

CUNEO

LA FABBRICA IN TASCA

Domenica 4 ottobre, alle ore 17, presso la Fondazione Peano si inaugurerà la mostra “La Fabbrica in tasca: il taccuino di viaggio nel mondo del lavoro”.

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ALBA

FINO ALL’ALBA

Sabato 3 ottobre si svolgerà nel centro storico albese “Fino all’Alba”, la Notte Bianca che accompagnerà la città verso il Palio degli Asini, con una grande festa diffusa. Sei le piazze coinvolte, ciascuna con una propria proposta musicale. Info: www.comune.alba.cn.it/it/eventi

ALBA

PALIO DEGLI ASINI

Domenica 4 ottobre, dalle ore 14.30, tra piazza Michele Ferrero e piazza Cagnasso, si svilupperà la manifestazione del Palio degli Asini 2026. A dare il via alla giornata, la maestosa sfilata storica con gli oltre 1000 figuranti, la Giostra delle Cento Torri con la signora di Alba e la parata degli sbandieratori. La gara del Palio avrà inizio alle ore 15, apertura cancelli alle 14. Info: www.fieradeltartufo.org

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ALBA

VALELAPENA

Domenica 4 ottobre, in piazza Elvio Pertinace, dalle 10 alle 18, si terrà “Valelapena”, il mercatino delle produzioni ristrette, cibo, artigianato e idee dell’economia penitenziaria e della legalità.

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BARGE

OTTOBRATA BARGESE

Sabato 3 e domenica 4 ottobre proseguono gli appuntamenti con la "Ottobrata Bargese", tradizionale manifestazione con il consueto mercato accompagnato da eventi gastronomici e culturali. Info: 0175/346523 - 328 96 64 546.

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BENE VAGIENNA

MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BORGO SAN DALMAZZO

IN VIAGGIO

Sabato 3 ottobre, alle ore 21, all’Auditorium Civico, la rassegna "Essere Visionarie – I diversi sguardi delle donne” prosegue con “In viaggio”, testo di Andrea Murchio e regia di Alessia Olivetti, interpretato da un cast corale che porta in scena un percorso di voci e storie al femminile. Info: https://comune.borgosandalmazzo.cn.it/

BORGO SAN DALMAZZO

FESTA DEI NONNI

Domenica 4 ottobre, dalle ore 16, presso il Salone Parrocchiale (ingresso Via Vittorio Veneto), si terrà un pomeriggio dedicato a nonni e nonne. L'iniziativa proporrà un momento di incontro all'insegna della musica, della convivialità e dello stare insieme. La partecipazione all'evento è libera e gratuita. Info: ass.santuariomonserrato@gmail.com

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BOVES - FONTANELLE

CONCERTO PER CAROLA

Sabato 3 ottobre, alle ore 20.45 nel santuario Regina Pacis, seconda edizione del concerto “Per Carola” con il coro Kerigma, il Sun Chorus e la partecipazione di una formazione corale di trenta bambini. L’evento nasce a ricordo di Carola, una bimba di Roata Rossi scomparsa a soli 5 anni nel 2025, dopo una lunga malattia. Ingresso libero.





BOVES

I TANTI FRANCESCO

Domenica 4 ottobre, dalle ore 15, fino a sera inoltrata, a Rosbella di Boves, nella

chiesetta di Santa Pazienza, si svolgerà l’evento dal titolo “I tanti Francesco”.

Alle ore 21, conclusione con il reading di musica elettronica live con Simone Giordano e la

voce di Elisa Dani. Info. 334 73 34 805.

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BRA

CORTILI IN MOVIMENTO

Domenica 4 ottobre, nel centro cittadino, si terrà “Cortili in movimento”, con arte, musica, sport e giochi, nel nuovo appuntamento promosso dal Comune per valorizzare i cortili e gli spazi cittadini.

Info: www.turismoinbra.it/tag/cortili-in-movimento/

BRA

MERCATINO DEL VINTAGE

Domenica 4 ottobre, in via Vittorio Emanuele II, secondo appuntamento con il Mercatino del Vintage e dell’Artigianato locale. Attenzione al mondo dei fumetti, gaming e modellismo. Info: https://www.turismoinbra.it

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BUSCA

CLIMA IN CAMMINO DAY

Sabato 3 ottobre la città ospiterà il “Clima in Cammino Day”, un’esplorazione meteo-climatica pensata per coinvolgere direttamente la cittadinanza. L’evento è parte integrante del progetto “Respirare l’Infinito” La giornata è inoltre certificata e valida come corso di aggiornamento per gli insegnanti, garantendo il riconoscimento di 3 CFP. Partenza alle ore 9 dalla stazione ferroviaria, percorso di tre ore. Info: 339 56 11 722 - datameteoedu@gmail.com

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CERESOLE D’ALBA

RABASTÈ

Domenica 4 ottobre, dalle ore 10 “Caccia al Tesoro Paesaggistica”. Info: www.comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/home

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CEVA

IRENE FACHERIS

Sabato 3 ottobre, alle ore 16.30, al teatro Marenco, sarà protagonista la formatrice, scrittrice, podcaster e attivista femminista Irene Facheris, con un evento dal titolo “Per una rivoluzione collettiva. Ascoltare le voci maschili per costruire insieme il cambiamento”.

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CHERASCO

FESTA DEI NONNI

Sabato 3 e domenica 4 ottobre, al Museo della Magia, in occasione della Festa dei Nonni e degli Angeli Custodi, si terranno momenti di festa e convivialità. I nonni accompagnati da almeno un nipotino avranno ingresso al museo a prezzo ridotto. Occasione speciale per vivere la magia insieme alle generazioni più giovani. Info: https://museodellamagia.it/

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CHIUSA PESIO - SAN BARTOLOMEO

CASTAGNATA

Domenica 4 ottobre, a partire dalle ore 15, nel giardino dell’ex asilo di San Bartolomeo, torna l’appuntamento dedicato ai sapori e all’atmosfera dell’autunno con caldarroste, frittelle di mele, vin brulé, cioccolata calda e tisane. Info: 0171/734990.

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DRONERO

SOTTO IL SEGNO DI DIANA

Sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 11 alle 17.30, sarà visitabile presso il Museo Mallè, la mostra “Sotto il segno di Diana”, delle artiste Silvana Cesano, Francesca Corbelletto, Silvia Giorsetti e Simona Ghigo. Info: www.museomalle.org/

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ENTRACQUE

IL BRAMITO DEL CERVO

Sabato 3 ottobre, alle ore 18.30, presso il Centro Faunistico Uomini e Lupi, verrà organizzata una passeggiata naturalistica con divulgazione scientifica alla ricerca del richiamo del bosco: il bramito del cervo. Info: www.montagnedelmare.it

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FOSSANO - MADDALENE

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO

Sabato 3 ottobre, nel pomeriggio gara alle bocce e alle 19 “Raviolata”. Musica con DJ Costa e Marco May. Domenica 4 ottobre alle 10.15 suonerà la banda “Arrigo Boito” e alle 18 “Aperipork” con porchetta e patatine. Accompagnamento musicale con Happy dance for you e “Grande festa latina”.

FOSSANO

VISITE AL CAMPANILE

Domenica 4 ottobre, dalle 14 alle 18, saranno possibili le visite al campanile della Cattedrale, al termine del primo lotto di lavori di consolidamento.

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GOVONE

IL GESTO ATTRAVERSO

Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Castello Reale di Govone ospiterà "Il gesto attraverso", personale di Albino Pitti dedicata alla pittura gestuale e al rapporto tra azione, materia e spazio. Info: https://italianroyalexperience.it/

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MANTA

OLIMPIADE DEI GIOCHI DIMENTICATI

Domenica 4 ottobre il Castello della Manta ospita le "Olimpiadi dei giochi dimenticati", un pomeriggio dedicato alla riscoperta dei giochi di una volta. Sarà inoltre possibile effettuare visite guidate dedicate alle famiglie con i loro bambini. Info: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta

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MARMORA

MAIRA OCCITAN TRAIL

Sabato 3 ottobre si disputerà il MOT, Maira Occitan Trail con le esperienze Viol MOT 19 km, Meja MOT 42 km e Occitanwalk, escursione non competitiva di 6 km. Info: https://www.mairaoccitantrail.it/

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MONDOVÌ

GIORNAUTISMO

Sabato 3 ottobre, presso il Monastero di San Biagio, si terrà l’evento "Giornatautismo", convegno annuale di Autismo Help Cuneo. Dalle ore 9 l'incontro "Dalla scuola al lavoro", nel pomeriggio "Esperienze e territorio", con un momento speciale dedicato alla consegna del Premio “Stella Blu” Autismo Help, proiezioni di cortometraggi e testimonianze dirette di inserimento lavorativo sul nostro territorio. Info: 0174/698439.

MONDOVÌ

LE RELIGIONI E LA CUSTODIA DEL CREATO

Sabato 3 ottobre, alle ore 16 il Comizio Agrario ospita l’incontro “Le religioni e la custodia del Creato. Buddhismo, Cristianesimo e Islam in dialogo”. Info: 0174/42114.

MONDOVÌ

CAMMINATA DELLA PACE

Domenica 4 ottobre ritrovo alle ore 14.45 davanti al Municipio per l'accoglienza della Lampada della Pace di Assisi e partenza della “Camminata dellla Pace” dell’iniziativa Giro d’Italia per la Pace. Itinerario a tappe attraverso la città pensato per presentare associazioni, gruppi e istituzioni impegnati quotidianamente sul territorio in progetti di accoglienza, solidarietà e coesione sociale.

Alle 14.15, è inoltre prevista la piantumazione dell’“Ulivo della Pace” alla rotatoria di via Otteria, lungo la Strada Provinciale 12. Info: https://www.facebook.com/cittadimondovi

MONDOVÌ

SONO CINQUANTA

Nel week end sarà visitabile al Museo della Ceramica la mostra in cui l'illustratrice Cinzia Ghigliano racconta cinquant'anni di carriera. Ingresso gratuito. Info: 376 19 29 102.

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MONTÀ

PASSEGGIATA

Domenica 4 ottobre partenza alle ore 10, da piazza Divisione Alpina, per una passeggiata con itinerario di circa 6,5 km che attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio: dal Santuario dei Piloni alle zone di Renna e Bric Valdiana, tra vigneti, sentieri e scorci sul paesaggio del Roero. Info: https://enotecadelroero.it/Eventi-e-news

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MONTEU ROERO

VISITE A L CASTELLO E MERCATO DELLA TERRA

Domenica 4 ottobre, dalle 10 alle 12 (ultima partenza), saranno organizzate le visite al castello, in concomitanza con il mercato della Terra di Slow Food. Sarà possibile degustare le “Rocche di Monteu” alla castagna e Favorita. Info: www.belmonteu.it

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MOROZZO

BIRDWATCHING DI SAN FRANCESCO

Domenica 4 ottobre alle ore 10, presso la riserva naturalistica Crava-Morozzo si svolgerà una visita birdwatching legata alla figura di San Francesco. Partenza lato Crava. Nel pomeriggio “Big Day” gara di osservazione. Info:

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ORMEA

CASELLE, FORNACI E GHIACCIAIE DELL’ALTA VAL TANARO

Sabato 3 ottobre, nel Salone della Croce Bianca in viale Cagna 76, dalle 10 alle 18, e nell’ambito della 14ª edizione della Settimana del Pianeta Terra – Il nostro futuro, si terrà una giornata dedicata alla conoscenza e alla valorizzazione delle antiche opere in pietra a secco dell’Alta Val Tanaro, con un confronto con le tipologie presenti nelle valli imperiesi. Info: 0174/392157.





ORMEA

ESCURSIONE TRA I CASTAGNETI SECOLARI DELLE BORGATE

Domenica 4 ottobre, alle ore 8.30, ritrovo in piazza Libertà, per un nuovo appuntamento di “Ormea da scoprire”, con un’escursione dedicata ai castagneti secolari delle borgate di Ormea, preziosi testimoni della storia del territorio e silenziosi custodi della biodiversità del bosco. Info: 335 60 37 170.

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PERLO

CASTAGNATA

Sabato 3 ottobre, dalle ore 15, tradizionale "Castagnata" presso il Bike & Family Park. Caldarroste preparate al momento, accompagnate da abbondante birra E dalle ore 18 in avanti aperitivo no stop a base di panini e patatine. Info: 0174/74150.

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PIETRAPORZIO

ECOMUSEO DELLA PASTORIZIA

Sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle ore 15 alle 18, presso l’Ecomuseo della Pastorizia sarà aperto al pubblico il percorso “Na Draio per Vioure – Un sentiero per vivere”. Info: https://www.ecomuseopastorizia.it/

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PIOZZO

FIERA NAZIONALE DELLA ZUCCA

Nel weekend Piozzo ospita la 33a edizione della “Fiera Nazionale della Zucca”, manifestazione espositiva realizzata tramite una scenografica presentazione di oltre 600 tipi di zucca su vecchi carri agricoli appositamente restaurati. Street food, dolci, risotti e prelibatezze a base di zucca per deliziare ogni palato, insieme a spettacoli, musica, mostre e tante sorprese pensate per tutte le età. Info: https://prolocopiozzo.it/

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PRAZZO

SAGRA DELLA PATATA

Sabato 3 e domenica 4 ottobre si terrà la 31ª edizione della “Sagra della Patata”, appuntamento storico che anima il cuore della valle Maira intrecciando gastronomia tipica, appuntamenti culturali, sport e intrattenimento per famiglie e visitatori. Nel programma di sabato 3 ottobre, alle ore 15, inaugurazione di "Prazzo Animal Revival", un'innovativa passeggiata in realtà aumentata. Mostra Mercato delle patate domenicale, laboratorio dedicato ai "Raviolos, possibilità di accedere al Museo della Canapa, dalle 15 alle 17 e molto altro. Info: https://www.comune.prazzo.cn.it/

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RACCONIGI

CARTE IN DIMORA

Sabato 3 ottobre, in occasione della V Giornata Nazionale ADSI “Carte in Dimora”, la Tenuta Berroni di Racconigi sarà aperta al pubblico, con visite gratuite al parco, al Salone d’Onore e alla Tinaia, alle ore 15 e alle ore 16. Info: www.associazionedimorestoricheitaliane.it



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ROBURENT

CASTAGNATA E TRANSUMANZA

Domenica 4 ottobre, dalle ore 14, presso la frazione Cardini di Roburent, si svolgerà l'annuale "Castagnata". Ci saranno caldarroste e un laboratorio di pittura per bambini con Tondo Pesto e musica con Dj Jack. Dalle 8.30 ci sarà inoltre la partenza dai Cardini di Roburent della Transumanza con Pietro e le sue mucche, e nel primo pomeriggio la vestizione delle mucche con le tradizionali campane. Info: 0174/227560.

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ROCCABRUNA

GRAN CASTAGNATA

Domenica 4 ottobre si terrà la "Gran Castagnata e Fiera di Valle", rassegna che racconta il meglio della tradizione enogastronomica autunnale del territorio. Tra gli eventi battesimo della sella, educazione cinofila e dimostrazione di Mondioring, mostra Merens, esposizione e dimostrazione dei falconieri ed esposizione di equini e piccoli animali. Info: www.comune.roccabruna.cn.it/

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ROCCA DE BALDI

COSTANTINO MOROZZO

Domenica 4 ottobre, alle 14.45 e 17, visite-conferenza dedicate a Costantino Morozzo della Rocca, figura che fu al centro di una stagione della storia di famiglia che vide i Morozzo protagonisti del Risorgimento, attori nella vita politica e di corte e spettatori dell'avvento del Fascismo. Info: https://museodoro.org/

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ROCCAFORTE MONDOVÌ - PREA

FUORI ROTTA FESTIVAL

Sabato 3 e domenica 4 ottobre, a Prea, si terrà il “Fuori Rotta Festival”, evento che celebra la voglia di esplorare, incontrarsi e vivere la montagna in modo autentico. Due giorni tra talk, workshop, sport, musica, cibo e campeggio, immersi nel paesaggio delle Alpi del Cuneese. Info: 349 40 19 532.

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ROCCAVIONE

MEMORIAL ALDO GALFRÈ

Sabato 3 ottobre, alle ore 14, presso il Centro Polifunzionale, torna il Memorial Sportivo dedicato ad Aldo Galfrè organizzato dalla Pro Loco "Chi di Teit" con il supporto tecnico dell'ASD Villar. Ingresso a pagamento. Info: 349 89 17 754.

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ROSSANA

59a SAGRA DELLA CASTAGNA E DEL FUNGO

Sabato 3 ottobre, dalle ore 14 in piazza Gazelli mercato dei piccoli animali e merenda del mundajè. Alle ore 20 nell’oratorio S. Domenico Savio “Cena a base di funghi e castagne” e alle 21.30 serata sotto le stelle con Dj Nef e Giulia Frencia. Domenica 4 ottobre, fin dal mattino, ci sarà la Fiera nelle vie del paese, con spettacoli, degustazioni con funghi di tutti i tipi. Info: www.prolocorossana.it

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SALUZZO

VOCI PER LA PACE

Sabato 3 ottobre, alle ore 21, presso il Monastero della Stella di Saluzzo, I Polifonici del Marchesato organizzano il concerto del prestigioso coro giovanile bavarese Münchner Knabenchor. Info: www.polifonicidelmarchesato.it

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SANFRÈ

XI SAGRA DEL RISO

Sabato 3 e domenica 4 ottobre proseguono gli appuntamenti con l’11a “Sagra del riso di Sanfrè”. Musica, street food con hamburger di riso e tante specialità gastronomiche. Info:

https://www.facebook.com/people/Pro-Loco-Sanfr%25C3%25A8/100064730614664/

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SANTA VITTORIA D’ALBA

LAUDATO SÌ

Sabato 3 ottobre, alle ore 20.45, nella chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta, avrà luogo lo spettacolo sacro "Francesco -Laudato si" promosso dall'Associazine Anforianus ODV - Arte Cultura e Territorio. Ingresso libero. Info: https://anforianus.org/

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SAVIGLIANO

ANTIQUA - SAN FRANCESCO AULENTE FIORE

Domenica 4 ottobre, alle ore 17 a palazzo Taffini, la rassegna musicale “Antiqua” propone l’opera “San Francesco aulente fiore” firmata dall’ensemble Zebo (Zero Emission Baroque Orchestra), eccellenza nel panorama della musica antica.

SAVIGLIANO

FESTA DEL PANE

Sabato 3 e domenica 4 ottobre, presso piazza del Popolo, Ala Polifunzionale L. Morello e piazza Santarosa, avrà luogo la “Festa del Pane”, edizione 2026, evento che celebra l’alimento simbolo della convivialità e dello spirito familiare italiano, trasformando il centro storico saviglianese in un grande laboratorio a cielo aperto. Sabato 3 ottobre, alle ore 11, in piazza del Popolo, taglio del nastro la XIII edizione della Festa del Pane. In programma show cooking, approfondimenti e grandi ospiti. Info: https://www.entemanifestazioni.com/manifestazioni/festa-del-pane/

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SOMMARIVA DEL BOSCO

TRAME DA PAESE DI FIABA

Sabato 3 ottobre si terrà la 3a edizione di “Trame da paese di Fiaba”. Alle 10.15 all’auditorium Vittorio Emanuele II di Seyssel d’Aix incontro “Custodire ciò che ci rende unici” con Matteo Ascheri e Michela Nelle Valli. Alle 15.30 partenza davanti al palazzo municipale della passeggiata teatrale e musicale “Dove c’è amore c’è vita” con il Collettivo Scirò.

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VERNANTE

FESTA DELL’AVIS

Domenica 4 ottobre, dalle ore 8.30 presso la sede, ci sarà la festa dell’50° anniversario di fondazione della locale sezione Avis con giornata speciale dedicata alla solidarietà, alla memoria e alla condivisione. Info: 340 52 04 771 - avis.vernante@libero.it

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VERZUOLO

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO

Sabato 3 e domenica 4 ottobre avrà luogo la festa della Madonna del Rosario con appuntamenti gastronomici, mostra mercato, esposizioni e “Polentata” domenicale alle 12.45 nella piazzetta Aia. Possibili anche le visite guidate al castello. Info: 351 42 04 004.

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VICOFORTE

GRAN CASTAGNATA

Domenica 4 ottobre, dalle ore 14.30 presso il Santuario di Vicoforte, si terrà la “Gran Castagnata”, distribuzione di caldarroste e intrattenimento musicale dal vivo a cura de "La cappella dei 111", con Riki e Nonno Attilio. A far da cornice alla giornata sarà lo storico concorso di pittura in forma estemporanea “Vicoforte in Cornice". Info: 320 49 48 116.

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VILLAR SAN COSTANZO

ALLA SCOPERTA DEI CICIU CON IL GEOLOGO

Domenica 4 ottobre, alle ore 10, partendo dall’ingresso ci sarà un’escursione naturalistica nella Riserva Naturale dei Ciciu del Villar con accompagnamento di un geologo.

VILLAR SAN COSTANZO

MACRAMÈ IN SCUDERIA

Domenica 4 ottobre, dalle 9.30 alle 16.30, in via Porta Penta 38 avrà luogo l’evento “Macramè in scuderia” iniziativa dedicata a chi vuole conoscere da vicino il mondo dei cavalli e cimentarsi in un laboratorio creativo. Info: 328 17 80 607 – 340 76 18 529.