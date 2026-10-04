Gli studenti dell'Alberghiero di Barge protagonisti dell'Ottobrata con "El Pansot del Castagnè"

E' in pieno svolgimento, a Barge, la cinque giorni di festa con l'Ottobrata Bargese, in programma fino a martedì 6 ottobre.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Barge in collaborazione con il Comune e le realtà del territorio, propone un calendario ricco di appuntamenti che unisce gastronomia, cultura, musica, sport e tradizioni locali. Un'edizione speciale, che coincide con il cinquantesimo anniversario della Pro Loco e che vede protagonisti anche i prodotti tipici, a cominciare dalle castagne, al centro di diversi eventi.

Tra i partner, immancabile l'istituto Alberghiero Giolitti Bellisario Paire, che per l'occasione ha ideato la novità gastronomica chiamata "El Pansot del Castagnè", panzerotto fritto a base di riso, verza e castagne... tutto da gustare!