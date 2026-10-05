“Autunno al Parco” fluviale, gli appuntamenti da ottobre a dicembre

Con l’inizio di ottobre si apre Autunno al Parco, la rassegna di appuntamenti del Parco fluviale Gesso e Stura che accompagna i mesi autunnali.

Il programma propone escursioni, visite guidate, laboratori per famiglie, iniziative di divulgazione scientifica e appuntamenti che mettono in relazione ambiente, arte e cultura. Le attività si svolgono tra Cuneo e i comuni del territorio del Parco, con importanti novità per vivere la natura in modo inaspettato e sorprendente.

Il 10 ottobre si parte con I Trekking del Parco – La via dei Castagni. Il percorso, con ritrovo a Cervasca in via Asilio 6 alle ore 10,30, si sviluppa per circa 4 chilometri tra boschi e antiche borgate. L’iniziativa si inserisce nel programma della Sagra della castagna cervaschina e della Sagra dei Pisacan.

Dal 9 all’11 ottobre Cuneo ospiterà inoltre la quinta edizione di Connecting Worlds, quest’anno dedicata al tema “Bodies of water”. L’iniziativa mette in dialogo arte contemporanea e ricerca scientifica attraverso opere di artisti italiani e internazionali e approfondimenti dedicati al rapporto tra il corpo umano e i diversi corpi d’acqua: fiumi, sorgenti e aree umide. L’ esposizione delle opere si svolgerà in largo Audiffredi e all’Infopoint del Parco, con ingresso libero. Nelle ore pomeridiane il Team Itur proporrà in Largo Audiffredi, Potamòi – Porta a galla il cambiamento, gioco collaborativo per partecipanti da 1 a 99 anni che vogliono cimentarsi nel salvare i Parchi naturali messi in pericolo dai cambiamenti climatici e dalla scarsità idrica.

Dal 16 al 18 ottobre in occasione della Fiera Nazionale del Marrone il Parco proporrà un punto informativo dedicato alle iniziative dell’area protetta e lo stand promozionale Alpi del Mediterraneo ALPIMED dedicato al territorio transfrontaliero delle nostre montagne che uniscono il mare alla pianura.

Il 24 ottobre sono previsti due appuntamenti. Al mattino, dalle 10 alle 12, l’Agorà delle Farfalle porterà grandi e piccini nell’area farfalle lungo il Gesso per un Bioblitz e un laboratorio dedicato all’allestimento del bug hotel e alla conoscenza degli insetti impollinatori. L’iniziativa è gratuita e si inserisce nel contesto del progetto di riqualificazione sostenuto da Fondazione CRC attraverso il programma Percorsi di sostenibilità. Nel pomeriggio, a Fossano, il laboratorio Magie d’Autunno sarà dedicato alle famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni. Con materiali naturali e barattoli di vetro, i partecipanti realizzeranno un piccolo paesaggio autunnale.

Il 7 novembre, alla Casa del Fiume e nelle aree circostanti, Lanterna che brilli, lanterna che vai riprende la tradizione di San Martino. Dopo il laboratorio per costruire le lanterne, è prevista una passeggiata al buio accompagnata da canti e letture per terminare con tisana e biscotti intorno al falò. L’attività è rivolta a bambini dai 3 ai 10 anni.

Il 13, 14 e 15 novembre il Parco Point – Speciale WOW sarà a Palazzo Bertello, a Borgo San Dalmazzo, con un punto informativo del Parco.

Il 19 novembre, alle 18.30, Famù nel Parco ospiterà Arte&Stelle – Viaggio nel cielo notturno, science café dedicato al modo in cui il cielo notturno è stato rappresentato nella storia dell’arte, dall’antichità all’arte contemporanea. Alla parte dedicata all’arte seguirà una breve passeggiata per osservare il cielo in città e riflettere sull’effetto dell’illuminazione urbana. L’iniziativa è gratuita grazie al sostegno del progetto CIELI STELLATI / TRAME NOIRE | programma di cooperazione transfrontaliera INTERREG VI-A ALCOTRA 2021-2027.

Il 28 novembre, alla Casa del Fiume, il laboratorio Corone di natura chiuderà il programma di novembre. L’attività, pensata per famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni, utilizzerà foglie e materiali naturali per realizzare corone ispirate al bosco.

A dicembre il calendario prosegue con appuntamenti dedicati all’ osservazione del cielo notturno e alle attività creative in attesa del Natale. L’11 dicembre, dalle 20.30 alle 22.30, la Casa del Fiume ospiterà Eclissi di Sole e stelle cadenti invernali, una serata realizzata dal Parco in collaborazione con l’Associazione Astrofili Bisalta. Dopo un momento di divulgazione scientifica sarà proposta un’osservazione guidata del cielo invernale.

Il 12 dicembre sono invece previsti due laboratori Punto, filo… stella!, uno a Borgo San Dalmazzo, alla Biblioteca civica Anna Frank, e uno alla Casa del Fiume di Cuneo. L’attività è rivolta a famiglie con bambini dai 5 anni e prevede la realizzazione di decorazioni natalizie con carta e fili di lana.

Proseguono anche le proiezioni del docu-film Ci sarà l’acqua, prodotto dal Parco dedicato al lavoro di scienziati e ricercatori impegnati nel processo di studio e adattamento dei cambiamenti climatici che stanno interessando le Alpi. Tutte le informazioni relative a location e orari sono consultabili sul sito dedicato www.cisarlacqua.it

Per partecipare alle iniziative a pagamento è possibile prenotare online oppure rivolgersi all’Infopoint del Parco fluviale, in piazzale Walther Cavallera 13 a Cuneo. L’Infopoint è aperto fino al 18 ottobre dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30; sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Dal 20 ottobre l’orario sarà invece da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30. Per informazioni è possibile contattare il numero 0171 444501 o scrivere a eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it.

Il calendario completo, con le modalità di iscrizione e le eventuali indicazioni specifiche per ciascun appuntamento, è disponibile sul sito del Parco fluviale Gesso e Stura, www.parcofluvialegessostura.it