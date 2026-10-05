BASKET SERIE C / La Cogal Savigliano cade contro Biella nel primo big match della stagione

Non bastano l'avvio travolgente e una buona prestazione ai ragazzi della Cogal Savigliano che, già impegnati nel primo big match della stagione contro Biella Next, cedono il passo a padroni di casa dopo una partita combattuta punto a punto.

L'inizio di gara è di quelli ad altissima intensità. Entrambe le formazioni partono con le polveri bagnate ma, dopo alcuni possessi iniziano a trovare con continuità il fondo della retina. In questa fase i saviglianesi prendono per primi le redini del gioco, trovando fluidità in attacco e chiudendo il primo quarto in pieno controllo. Nel secondo periodo Biella prova a reagire e si rifà sotto con veemenza. La Cogal è brava a contenere l'impeto dei padroni di casa e a mantenere la testa della corsa, ma qualche passaggio a vuoto di troppo nella seconda frazione permette ai biellesi di ricucire lo strappo. All'intervallo lungo, infatti, il tabellone segna un solo -4 per la formazione locale, che resta pienamente in partita.

La svolta del match arriva al rientro dagli spogliatoi. Biella si ripresenta sul parquet con tutt'altra energia e corregge decisamente la mira dal tiro da fuori: una raffica da tre punti, conclusa da un lay-up in contropiede nato da una palla recuperata, firma il parziale che spacca la gara e regala ai padroni di casa il primo vero strappo della serata. L'ultima frazione è pura battaglia. L'equilibrio regna sovrano, con i saviglianesi che lottano su ogni pallone senza mai tirarsi indietro. Nel finale, tuttavia, la stanchezza e la lucida gestione dei biellesi impediscono agli ospiti di completare la rimonta.

«Una partita dai due volti: nel primo tempo siamo stati bravi a trovare diverse soluzioni che ci hanno permesso di chiudere in vantaggio, mentre nel secondo abbiamo avuto un calo e ci siamo ritrovati a inseguire – il punto di coach Siclari -. Dobbiamo fare tesoro di questa sconfitta perché arrivata contro un’avversaria forte, capace di fare canestro e che si è rivelata più lucida».

Poco tempo per rimuginare, perché le Pantere torneranno in campo già mercoledì sera per il primo turno infrasettimanale al Ferrua. Alle 21.15 palla a due contro PNC Ciriè.

BIELLA NEXT 92- COGAL SAVIGLIANO 85 (21-27, 20-18, 38-27, 13-13)

Savigliano: Origlia 2, Allegri 5, D’Orta 9, Marangon 16, Romerio 18, Pulina, Lo Buono 10, Amateis 15, Zanetti 5, Di Maria, Mbengue 1, Gioda 17. All.: Siclari, Carena