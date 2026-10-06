A Serralunga d’Alba i funerali di Franco Anselma, il produttore vinicolo morto in un incidente in vigna

Si terranno giovedì 8 ottobre a Serralunga d'Alba i funerali di Franco Anselma, il viticoltore ed enologo sessantottenne che ha perso la vita nella giornata di venerdì 2 ottobre a causa del ribaltamento del proprio trattore mentre lavorava nei suoi vigneti in località Collaretto, nell'area della rinomata Vigna Rionda.

La notizia del tragico incidente ha scosso profondamente l'intera comunità locale e il mondo del vino albese.

L'allarme era scattato intorno alle ore 12, ma nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 giunti con l'elisoccorso e dei Vigili del Fuoco di Alba, per l'uomo non c'era stato più nulla da fare. Sui luoghi dell'accaduto avevano operato anche i Carabinieri e i tecnici dello Spresal dell'Asl Cn2 per i rilevamenti del caso.

La scomparsa di Franco Anselma lascia un grande vuoto nella famiglia e tra i tanti colleghi che ne apprezzavano le doti umane e professionali. "È una tragedia che ancora una volta colpisce una zona importante della viticoltura delle Langhe e che ha scosso profondamente l'intera comunità. In questo momento di grande dolore ci stringiamo alla moglie Maria e al figlio Giacomo, ai quali esprimiamo le nostre più sentite condoglianze per questa terribile perdita", le parole del sindaco di Serralunga d'Alba, Sergio Moscone.

Il funerale avrà luogo giovedì 8 ottobre alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano, con partenza dall’ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno alle ore 14.15. Dopo la funzione religiosa, la salma proseguirà per il cimitero del paese. La veglia di preghiera sarà invece recitata domani, mercoledì 7, alle ore 20.30 presso la medesima chiesa parrocchiale. Franco Anselma lascia la moglie Maria, il figlio Giacomo, la sorella Grazia, cognati, nipoti e cugini. Non fiori ma eventuali offerte destinate agli orfani, l’indicazione dei familiari.