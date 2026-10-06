Stagionali, l'appello di don Degiorgis: "Alba ne faccia una priorità diventando portavoce di tutto il territorio"

Dopo le minacce riferite nelle scorse settimane, non ci sono stati nuovi episodi. Ma per don Domenico Degiorgis, direttore della Caritas albese, proprio ora che la fase più intensa della presenza dei lavoratori stagionali si avvia alla conclusione occorre evitare che si spenga anche l'attenzione sul problema.

Il punto che vuole chiarire è soprattutto uno: la sua richiesta non è che il Comune faccia tutto, ma che Alba si faccia portavoce di una questione che riguarda l'intero territorio, trasformando accoglienza, dignità e tutela dei lavoratori in una priorità capace di andare oltre l'emergenza. Nel frattempo, la Prefettura ha convocato per il 9 ottobre un confronto che coinvolgerà anche il sindaco di Alba Alberto Gatto e lo stesso Degiorgis.

Dopo le reazioni seguite alle sue dichiarazioni sente la necessità di precisare qualcosa?

"Sì. Voglio innanzitutto dire che apprezzo quello che il Comune ha fatto. Il punto che ponevo con le mie dichiarazioni, però, non era quello degli interventi realizzati. Come avevo spiegato il nostro obiettivo deve essere costruire qualcosa che abbia continuità. Le risorse dovrebbero servire a creare condizioni di accoglienza e tutela durature, evitando che la risposta si esaurisca in singoli interventi. Mi sembra che si sia reagito soprattutto a quella parte e anche alla componente emotiva delle mie parole, mentre la questione che volevo sollevare era un'altra. Non stiamo portando avanti battaglie personali. Non vorrei che il confronto diventasse una logica del 'mi hai offeso, quindi non ti faccio più amico': qui parliamo di diritti, dignità, tutela delle persone. Cose tutte che richiedono interventi strutturali e di lungo periodo, così come scritto anche nel programma elettorale di alcune liste componenti l’attuale maggioranza".

Qual è allora il livello sul quale vorrebbe portare il confronto?

"Quello di una scelta di lungo periodo. Se vediamo una persona che rischia di dormire al freddo, naturalmente dobbiamo trovare una risposta immediata. Ma il problema non può esaurirsi nell'accoglienza invernale. Deve essere ricondotto al problema che da anni si protrae dell’accoglienza tout court. Dobbiamo chiederci che cosa vogliamo fare nel lungo periodo. Vorremmo che Alba facesse di questa una delle proprie priorità e continuasse a portarla avanti durante tutto l'anno e tutti gli anni".

Significa chiedere al Comune di Alba di assumersi direttamente la gestione del problema?

"No, e questo è importante chiarirlo. Non diciamo che il Comune possa o debba fare tutto, come se non ci rendessimo conto che gli attori chiamati in causa sono molteplici. Chiediamo che Alba, per il ruolo che ha sul territorio, si faccia promotrice di un'alleanza e coinvolga gli altri soggetti: gli altri Comuni, la Provincia, la Regione, i sindacati, le associazioni di categoria, i diversi consorzi. Il sindaco di Alba, Alberto Gatto, può farsi portavoce di questa necessità e sollecitare tutti coloro che hanno competenze e responsabilità. Tutti sappiamo dei tantissimi pulmini che al mattino portano i lavoratori sul luogo di lavoro; a che ora partono, da e verso dove. Così come delle tante case affollate e stipate. La domanda vera è se politicamente vogliamo farne una priorità".

Ha in mente qualche modello a cui guardare?

"Mi è stato raccontato, per esempio, quello che è stato fatto a Saluzzo negli anni in cui era sindaco Mauro Calderoni. Ovviamente sono situazioni totalmente diverse e non immediatamente paragonabili. Inoltre, non sono sufficientemente documentato per entrare nei dettagli, ma mi ha colpito il ruolo assunto dal Comune e dal suo primo cittadino in particolare: convocare i diversi soggetti, tenere insieme il confronto, avere un quadro aggiornato delle presenze, coinvolgendo anche la Caritas. Sindaco come promotore, sentinella, sorvegliante, conscio che la posta in gioco è la vita e la dignità di persone che oggi riteniamo ‘indesiderabili’, al di là poi dell’effettivo bisogno locale e nazionale. Non significa che il Comune debba fare tutto, ma che qualcuno si assuma il compito di coordinare e tenere il tema al centro in maniera forte e decisa. È questo il tipo di ruolo che immagino anche per Alba. Senza lasciar perdere o far mai calare l'attenzione. E ancora oggi il 'modello Saluzzo’ è certamente all'avanguardia".

Perché ritiene insufficiente guardare soltanto ai numeri delle persone presenti in città?

"Perché il fenomeno è molto più ampio. Noi vediamo le persone che incontriamo nelle strade di Alba, ma non vediamo tutti quelli che vivono negli alloggi sovraffollati e quelli che lavorano sulle colline circostanti. Si parla complessivamente di circa seimila lavoratori e possiamo ipotizzare che gli stagionali o lavoratori estivi siano duemila o tremila. Proprio per questo non possiamo limitare il ragionamento alle cento o duecento persone che incrociamo direttamente in città. Alba può farsi portavoce anche di ciò che accade nel territorio albese".

Nel precedente confronto aveva espresso alcune perplessità anche su Common Ground 2. Rimangono?

"Sì. Common Ground 2 nasce innanzitutto per contrastare lo sfruttamento delle persone e credo che questa debba rimanere la priorità. Se l'attuazione viene affidata a un soggetto privato, ritengo comunque necessario che l'ente pubblico continui a seguire, monitorare e tenere le fila di ciò che avviene. E, se guardiamo alle dimensioni del fenomeno, pensare di rispondere attraverso una trentina di posti nell'arco di tre anni mi sembra del tutto insufficiente. Non possiamo ridurre Common Ground 2 alla risposta abitativa per trenta persone, che tra l'altro non è il senso ultimo del progetto: il problema è molto più vasto".

Quindi la questione abitativa rimane importante, ma non dovrebbe esaurire l'intervento?

"Esattamente. L'abitazione è fondamentale, ma se un programma nasce contro lo sfruttamento dobbiamo mantenere al centro la tutela delle persone sfruttate. Ci sono lavoratori che non vediamo, persone che vengono trasportate ogni giorno, situazioni sulle quali occorre mantenere attenzione. Non può essere il Comune a occuparsi da solo di tutto questo, ma può assumere il compito di coinvolgere e sollecitare chi deve intervenire".

Nelle ultime settimane c'è stato anche un confronto diretto con l'Amministrazione comunale?

"Sì. Il confronto c'è e credo sia importante continuare a parlarsi. Le differenze di vedute possono esserci, ma non vorrei che la questione venisse letta come uno scontro personale. Per questo sarebbe sempre importante, soprattutto quando si parla di persone, farlo a partire da dati il più possibile oggettivi e certi, così da non rischiare di quantificare il problema a conferma delle proprie convinzioni personali. Il livello che ci interessa però è un altro: capire quale posto vogliamo dare a questi temi nelle politiche del territorio e quali alleanze siamo capaci di costruire".

Nella risposta alle sue precedenti dichiarazioni il sindaco di Alba Alberto Gatto aveva richiamato anche le risorse messe a disposizione.

"Sì, sul tema vorrei fare delle precisazioni. La Caritas aveva richiesto 140 mila euro, circa un terzo delle spese sostenute dalla Caritas, e il Comune ne ha stanziati 130 mila, dicendo che avrebbe cercato di destinare gli ulteriori 10 mila nel corso dell'anno. Inoltre, come Caritas abbiamo anticipato 10 mila euro per un operatore che, dopo un’iniziale incomprensione dovuta anche al modo in cui mi ero espresso, abbiamo chiesto indietro al Comune, a seguito già di un chiarimento. Per cui al momento alla Caritas sono arrivati 120 mila euro. Rimangono 20 mila euro da incassare. Lo preciso soltanto perché, se parliamo di cifre, credo sia corretto ricostruirle esattamente".

Dopo l'avvertimento che aveva raccontato di aver ricevuto ci sono stati altri episodi?

"No, non è successo più nulla. Diverse persone mi dicono che forse tendo a sottovalutare quanto accaduto, ma non ci sono stati altri episodi. Anche i numeri della mensa stanno diminuendo. Stiamo tornando verso quella che per noi era la normalità, anche se già prima consideravamo alti numeri come ottanta o ottantaquattro presenze. Dopo essere arrivati a cento o centocinque, adesso quelle cifre ci sembrano quasi basse".

Nel frattempo, qualcosa si è mosso anche sul piano istituzionale.

"Sì, e questo mi fa piacere. La Prefettura ha convocato per il 9 ottobre un incontro con il sindaco di Alba Alberto Gatto e diversi rappresentanti del mondo economico, agricolo e cooperativo e dei consorzi di tutela. Inoltre, siamo stati convocati anche noi insieme al sindaco di Alba, proprio a seguito delle dichiarazioni rilasciate alla stampa e della sua risposta. Mi sembra un passaggio importante".

In questi giorni Caritas è stata coinvolta anche dalla Fondazione Don Gianolio. Come valuta questo passaggio?

"Sono molto grato dell'invito. Nell'incontro sono emerse questioni molto interessanti e vicine anche al lavoro della Caritas. Sono contento che siamo stati coinvolti, perché credo che sia proprio attraverso il confronto tra soggetti diversi che possiamo provare a costruire risposte più ampie".

Lunedì ha incontrato anche l'imam della Moschea di Alba e i rappresentanti di Acia Odv. Che significato ha avuto questo incontro?

"È stato un incontro molto positivo, non soltanto per la solidarietà che mi hanno espresso, ma soprattutto per la volontà comune di collaborare. Abbiamo parlato delle fragilità presenti sul territorio e credo sia importante costruire sempre più occasioni di dialogo e di lavoro insieme. Desidero ringraziare l’Imam della moschea di Alba El Hani Abdelhadi ed Elbounadi Abdelkhalek, presidente A.C.I.A. Odv e Responsabile Area Sociale presso la comunità Islamica di Alba. Con loro vorremmo sempre più stringere rapporti di collaborazione ed amicizia per il bene delle persone di cui cerchiamo di prenderci cura”.

Dopo le minacce le sono arrivate anche numerose attestazioni di solidarietà.

"E sono profondamente grato alle persone, alle istituzioni e alle associazioni che le hanno espresse. Vorrei però allargare il discorso: non si tratta semplicemente di sostenere don Domenico. In questo momento sono io il portavoce, prima di me c'era don Mario e dopo ci saranno altre persone. Quello che va sostenuto è la Caritas, un'istituzione che sceglie di farsi carico degli ultimi e delle persone più deboli. È questo il significato che vorrei dare a tutta la solidarietà che abbiamo ricevuto".