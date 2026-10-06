Vintage Garage, a Cuneo torna la festa dei vecchi motori

C’è un appuntamento che, per gli appassionati di auto e moto d’epoca, segna ormai una data fissa sul calendario. È il Vintage Garage Cuneo, che sabato 17 ottobre 2026 tornerà con la sua settima edizione nella tradizionale sede del Centro Commerciale Gallerie del Territorio, a Madonna dell’Olmo, in via Guido Martino 8, quest’anno rinnovata.

Nato nel 2018 dall’iniziativa di un gruppo di amici accomunati dalla passione per i vecchi motori, Vintage Garage è cresciuto edizione dopo edizione, arrivando a richiamare espositori e visitatori anche da fuori Piemonte, con presenze dalla Liguria, dalla Lombardia e dalla vicina Francia.

Quella del 2026 si annuncia come un’edizione particolarmente ricca: sono infatti 190 gli spazi espositivi confermati, con bancarelle al coperto e all’aperto dedicate a ricambi, accessori, modellismo, oggetti vintage e memorabilia legati al mondo dell’automotive.

Il meccanismo è quello ormai collaudato della mostra-scambio, ma lo spirito rimane quello di sempre: incontrarsi, curiosare, cercare il pezzo che mancava, scambiarsi consigli e aneddoti e, magari, tornare a casa con qualche acquisto inatteso.

A rendere particolare l'appuntamento è anche la scelta di mantenere completamente gratuito l'ingresso, sia per i visitatori sia per gli espositori. I cancelli apriranno alle 8 del mattino e la manifestazione si concentrerà, come da tradizione, in una sola giornata.

Per chi possiede un'auto o una moto storica, inoltre, ci sarà un motivo in più per partecipare: è previsto un parcheggio dedicato e riservato ai veicoli d'epoca. Un modo per arrivare alla manifestazione già immersi nell'atmosfera del Vintage Garage e trasformare il parcheggio in un piccolo incontro spontaneo tra appassionati.

Ma non occorre necessariamente essere esperti di carburatori, cilindrate e numeri di telaio per apprezzare la manifestazione. Tra vecchie insegne, modellini, ricambi, oggetti curiosi e automobili che hanno fatto la storia, Vintage Garage può essere anche una semplice occasione per trascorrere qualche ora diversa, lasciandosi guidare dalla curiosità.

E per chi teme che una giornata tra motori e ricambi possa trasformarsi in una trattativa familiare sulla durata della visita, la location offre qualche argomento in più. All’interno del Centro Commerciale è infatti possibile fermarsi per pranzo, scegliendo tra un panino o un pasto completo, grazie al servizio bar e al self-service. Sono inoltre a disposizione un supermercato e una galleria di negozi.

Insomma, qualche possibilità concreta di evitare il celebre sguardo verso il cielo quando si pronuncia la frase: «Dai, accompagnami al Vintage Garage, ci mettiamo solo un'oretta...».

Un'oretta, probabilmente, non basterà. Anche perché, una volta entrati, tra una bancarella e l'altra potrebbe saltare fuori proprio quel pezzo che si cercava da tempo.

L'appuntamento è quindi fissato per sabato 17 ottobre, dalle 8, al Centro Commerciale Gallerie del Territorio di Cuneo, a Madonna dell'Olmo.

Una sola giornata, 190 espositori, ingresso gratuito e un invito che vale soprattutto per chi ha ancora un vecchio motore nel cuore: se avete una storica, portatela. Al resto penseranno la passione, i ricordi e il profumo della benzina.