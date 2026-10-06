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Scuole e corsi | 06 ottobre 2026, 07:41

Concorso straordinario per 400 allievi Marescialli dell'Arma: da oggi il bando online è aperto ai laureati

Si tratta del primo concorso per Marescialli nella storia dell'Istituzione dedicato ai giovani in possesso di laurea. Le domande si presentano online entro trenta giorni, attraverso il sito www.carabinieri.it nella sezione concorsi

Concorso straordinario per 400 allievi Marescialli dell'Arma: da oggi il bando online è aperto ai laureati

Da oggi è online il concorso straordinario per il reclutamento di 400 allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, in possesso di laurea nelle seguenti aree: scientifica, umanistica, sanitaria o ambientale.

Si tratta del 1° concorso per Marescialli nella storia dell'Istituzione dedicato a giovani che hanno conseguito la laurea: un'opportunità per entrare a far parte della grande famiglia dell'Arma dei Carabinieri, mettendo a disposizione le proprie competenze professionali al servizio della collettività.

I vincitori della selezione saranno nominati Marescialli in ferma volontaria e frequenteranno un corso di almeno sei mesi. Nello svolgimento delle proprie mansioni, i Marescialli fruiranno di un percorso formativo, sia professionale sia militare, di elevato profilo, volto all'acquisizione di nuove competenze e alla piena autorealizzazione personale.

Gli aspiranti potranno presentare domanda online entro trenta giorni dall'apertura del bando, attraverso il sito www.carabinieri.it nell'area concorsi, seguendo l'apposito iter e sostenendo le prove previste: eventuale prova preliminare, prova scritta della lingua italiana o tedesca, prova di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, prova orale e valutazione dei titoli di merito.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di laurea tra quelle indicate nella tabella A allegata al bando, che non abbiano superato il giorno di compimento del 28° anno di età e che godano dei diritti civili e politici.

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