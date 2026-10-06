L’arte degli studenti del Liceo Artistico Bianchi-Bonelli-Virginio protagonista alla Sagra della Castagna e del Fungo di Rossana [FOTO]

Anche quest’anno l’arte degli studenti del Liceo Artistico “Bianchi-Bonelli-Virginio” di Cuneo è stata protagonista della Sagra della Castagna e del Fungo di Rossana, giunta alla sua 59ª edizione, che si è svolta dal 2 al 4 ottobre.

La manifestazione, appuntamento ormai consolidato dell’autunno rossanese, ha animato le vie del paese con iniziative dedicate alle tradizioni locali, ai prodotti del territorio e alla cultura, lasciando anche ampio spazio all’espressione artistica.

In occasione della giornata conclusiva della Sagra, gli studenti del Liceo Artistico hanno partecipato al concorso di pittura, portando a Rossana il proprio sguardo sul territorio e sulle sue tradizioni. L’attività è stata seguita e coordinata dal prof. Giorgio Giordano, docente di Discipline Pittoriche, che ha accompagnato i ragazzi nella realizzazione dei lavori.

Anche quest’anno la partecipazione degli studenti del Bianchi-Bonelli-Virginio si è distinta per i risultati ottenuti: tutti e tre i premi del concorso sono infatti andati a studenti del Liceo.

A conquistare il primo premio è stata Caterina Armando, della classe 5D, con “Scorcio di paese ai primi del ’900”, realizzato con la tecnica della matita.

Il secondo premio è stato assegnato a Morgana Smalzi, della classe 4F, con “Il pastore ed il suo gregge di pecore”, realizzato con tecnica mista.

Al terzo posto si è classificato Giacomo Inaudi, della classe 5D, con “Festa con i Mundaj”, un’opera realizzata con tecnica mista e cenere.

I lavori premiati mostrano approcci differenti alla rappresentazione del territorio: dalla memoria degli scorci del paese di inizio Novecento alla vita rurale, fino alla tradizione dei Mundaj, elemento caratteristico dell’autunno piemontese.

La partecipazione alla Sagra rappresenta per gli studenti un’importante occasione per mettere in pratica le competenze artistiche acquisite durante il percorso scolastico e, allo stesso tempo, confrontarsi con un contesto reale, fatto di storia, tradizioni e identità locale.

Il risultato ottenuto quest’anno conferma così il valore della collaborazione tra il Liceo Artistico Bianchi-Bonelli-Virginio e il territorio, attraverso un’esperienza in cui la creatività degli studenti diventa occasione di incontro e valorizzazione della cultura locale.

Un plauso dunque a Caterina Armando, Morgana Smalzi e Giacomo Inaudi per i riconoscimenti ottenuti e a tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso, accompagnati dal prof. Giorgio Giordano.