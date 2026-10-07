Castagna Cuneo Igp, la promozione continua: un percorso tra territorio, qualità, alimentazione e benessere

Il Consorzio Castagna Cuneo IGP intensifica le attività di promozione e comunicazione. Dopo le iniziative già realizzate, il programma prosegue con nuovi appuntamenti rivolti a consumatori, operatori e pubblico.

La valorizzazione della Castagna Cuneo IGP prosegue attraverso un articolato programma di attività promozionali che punta a rafforzare la conoscenza del prodotto, della sua storia e del territorio di origine, mettendone in evidenza non soltanto la qualità e la tradizione, ma anche la versatilità nell'alimentazione contemporanea.

Il Consorzio Castagna Cuneo IGP ha sviluppato nel corso dell'anno un percorso di comunicazione e promozione che ha coinvolto diversi ambiti: dalle serate divulgative di giugno scorso alla partecipazione a eventi e manifestazioni ed iniziative rivolte al pubblico e agli operatori del settore.

Un percorso nato dalla volontà di presentare la Castagna Cuneo IGP non soltanto come un prodotto legato alla tradizione agricola e gastronomica piemontese, ma come una vera e propria espressione del territorio, capace di dialogare con i nuovi stili alimentari e con una crescente attenzione verso qualità, origine, innovazione, sostenibilità e benessere.

La Castagna Cuneo IGP è stata, recentemente, tra i protagonisti, a Torino in occasione di Terra Madre 2026, nello spazio Eccellenza Piemonte nella centralissima Piazzetta Reale nell’area curata dalla Regione Piemonte ed allestita con il

contributo dello Sviluppo rurale 2023-2027. Particolare attenzione è stata dedicata allo show-cooking di sabato 25 settembre, dove lo chef Andrea Serale, Medaglia d’Oro al Global Chefs Challenge 2026, ha proposto dal vivo la propria versione di una ricetta classica piemontese, gli gnocchi alla farina di Castagne, fonduta al Blu del Monviso, pere caramellate e gocce di mostarda, raccogliendo gli applausi dei partecipanti.

La crescente attenzione dei consumatori verso una alimentazione equilibrata, la qualità delle materie prime e il legame tra cibo e benessere rappresenta infatti un'importante opportunità per valorizzare un prodotto che appartiene da secoli alla cultura alimentare del territorio.

Per questo motivo il Consorzio intende sviluppare sempre più iniziative capaci di mettere in relazione il prodotto con i temi della nutrizione, della cucina consapevole e della valorizzazione delle produzioni locali, fornendo al

consumatore informazioni corrette e facilmente accessibili.

La promozione della Castagna Cuneo IGP diventa così anche uno strumento per raccontare il territorio e il lavoro degli operatori della filiera, sottolineando il valore della denominazione di origine protetta come garanzia di provenienza e di identità.

Il calendario promozionale non si conclude con le iniziative già realizzate ed in occasione della ventisettesima Fiera del Marrone di Cuneo, oltre ad essere presente nel consueto stand, il Consorzio sarà impegnato in una nuova fase di attività che comprenderà il Convegno del 14 ottobre alle ore 11 nel Salone d’Onore di via Roma dal titolo Castagna Cuneo IGP: alimento del benessere, tradizione, innovazione ed alimentazione moderna. L'obiettivo del convegno è quello di approfondire il rapporto tra castagna, territorio, nuovi comportamenti di consumo e alimentazione. I tre relatori che si alterneranno, moderati da Stefano Parola, sono lo storico Walter Cesana con cenni storici delle tradizioni castanicole

delle valli cuneesi, Cristina Allisiardi, Direttrice di Nexo Agrifood Hub, su come la castagna risponde ai trend

dell’alimentazione moderna e Marco Cipolat, Dietologo dell’ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, con il ruolo della castagna nella prevenzione e in una dieta equilibrata. L'obiettivo sarà quello di raggiungere pubblici diversi, dagli appassionati e consumatori finali, ai castanicoltori ed agli operatori della ristorazione e della distribuzione, aumentando la conoscenza della Castagna Cuneo IGP e delle sue molteplici possibilità di utilizzo.

Ed in tema di possibilità di utilizzo o meglio ancora di creatività, giovedì 15 ottobre, all’Open Baladin Cuneo, dalle 18 si terrà lo show-cooking organizzato dal Consorzio Castagna Cuneo IGP in collaborazione con Baladin (prenotazioni 0171489199).

«La promozione della Castagna Cuneo IGP – sottolinea Marco Bellone, Presidente del Consorzio - deve essere

considerata un percorso continuo. Le iniziative che abbiamo realizzato ci hanno permesso di incontrare il pubblico, raccontare il nostro prodotto e rafforzare la sua presenza nei diversi contesti promozionali. Ora vogliamo proseguire con nuove attività, rivolgendoci anche a un pubblico più ampio e cercando nuovi strumenti per comunicare il valore della nostra castagna».

«Vogliamo soprattutto – prosegue il Presidente – far comprendere che dietro una Castagna Cuneo IGP non c'è soltanto un alimento, ma un territorio, una storia, una cultura e il lavoro di una filiera. La nostra sfida è riuscire a trasferire

questi valori alle nuove generazioni e ai consumatori di oggi, attraverso una comunicazione moderna e iniziative capaci di coniugare tradizione e innovazione».

Tra i prossimi appuntamenti, oltre alla Fiera del Marrone, la Castagna Cuneo IGP sarà presente dal 6 all’8 ottobre alla fiera di Madrid Fruit Attraction e dall’11 al 13 dicembre a Castanea Expo di Firenze. Con questo programma il

Consorzio Castagna Cuneo IGP conferma quindi il proprio impegno nella promozione e valorizzazione del prodotto e del territorio, con l'obiettivo di consolidarne la riconoscibilità e rafforzarne il posizionamento presso consumatori e operatori.

Vi aspettiamo numerosi dal 16 al 18 ottobre alla ventisettesima Fiera del Marrone.