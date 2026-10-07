CICLISMO / Vigor Cycling, stagione finita, ma a Piasco le due ruote non vanno in vacanza

La stagione agonistica della Vigor Cycling è arrivata ai titoli di coda. L’annullamento della gara in programma a Rosta ha spinto il sodalizio piaschese a considerare conclusa l’annata 2026 per le formazioni degli allievi e degli esordienti, impegnate su strada e in mountain bike.

Un finale di stagione che non significa però stop all’attività. Nelle prossime settimane, infatti, spazio alle pedalate di gruppo e ai corsi di formazione, in attesa di iniziare a guardare alla nuova annata agonistica.

E proprio mentre cala il sipario sulle competizioni, a Piasco il ciclismo torna protagonista con uno degli appuntamenti ormai tradizionali del calendario autunnale: l’Open Day di Cicli Mattio, in programma venerdì 16 e sabato 17 ottobre.

Per due giornate, dalle 8.30 alle 18.30, l’area antistante il negozio di via Donatori di Sangue, gestito da Silvio Mattio, sarà animata da numerose iniziative. Saranno presenti ben 24 marchi del settore, oltre a rappresentanti e dirigenti del mondo delle due ruote.

Uno dei punti di forza dell’evento sarà la possibilità, completamente gratuita, di provare per circa un’ora i nuovi modelli di biciclette. Un’occasione rivolta non soltanto agli esperti, ma anche a chi vuole semplicemente conoscere più da vicino le novità del mercato.

Non mancheranno le pedalate di gruppo e, nel corso delle 48 ore, sono attesi anche alcuni ospiti di rilievo. Tra questi dovrebbe esserci Pietro Mattio, figlio di Silvio e nipote di Claudio, che quest’anno ha compiuto il grande salto nel professionismo con la maglia della Visma | Lease a Bike.

Per il giovane corridore cuneese è stata una stagione particolarmente significativa, culminata anche nella partecipazione a una corsa leggendaria come la Parigi-Roubaix. Una giornata che ha regalato grandi soddisfazioni alla sua squadra, capace di conquistare la vittoria con Wout van Aert.

Resta invece ancora top secret il nome del secondo ospite. «E quindi non posso ancora annunciare il suo nome», conferma Silvio Mattio, lasciando aperta la porta alla sorpresa.

Ma l’Open Day potrebbe essere anche qualcosa di più di una semplice vetrina per biciclette e novità tecniche. Mattio sta infatti valutando la possibilità di dedicare uno spazio anche a chi conosce meno il mondo delle corse, affrontando temi come tattiche di gara, volate, lavoro dei gregari e altri aspetti spesso poco conosciuti da chi si avvicina al ciclismo soltanto da spettatore.

A chiudere il lungo fine settimana sarà poi il cicloraduno in mountain bike di domenica 18 ottobre, che farà da ideale completamento alle due giornate organizzate da Cicli Mattio.

Tre giorni, dunque, nel segno delle due ruote. Un appuntamento che punta a coinvolgere gli appassionati, ma anche semplici curiosi e persone che vogliono avvicinarsi per la prima volta al mondo della bicicletta. Perché, a Piasco, anche quando le gare finiscono, la passione per il ciclismo continua a pedalare.