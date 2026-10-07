Fondazione CRC verso 55 milioni annui di erogazioni: Gola incontra il territorio partendo da Bra

Nel pomeriggio di ieri, martedì 6 ottobre, il presidente della Fondazione CRC Mauro Gola ha preso parte a Bra al primo incontro previsto presso le amministrazioni comunali delle principali città di riferimento della Fondazione a livello provinciale.

Un'occasione proficua di dialogo e approfondimento, in un clima di collaborazione e confronto, che ha permesso di consolidare i rapporti con i rappresentanti della comunità locale e condividere le linee strategiche che la Fondazione CRC ha posto al centro della propria azione, in vista dell'approvazione, entro fine ottobre, del Programma Operativo 2027, che espliciterà le risorse a disposizione del territorio e le linee operative.

A partire dai 5 ambiti individuati all'interno del Piano Pluriennale 2025-28 – Bellezza, Creatività, Cura, Futuro e Partecipazione –, il presidente Gola ha anticipato alcune delle progettualità innovative in via di definizione in queste settimane: iniziative di ampio respiro finalizzate a sostenere lo sviluppo del territorio provinciale in ambiti diversi (rigenerazione urbana, valorizzazione dei territori, sostegno all'attività sportiva e all'organizzazione di eventi).

Il presidente ha sottolineato che la Governance della Fondazione CRC sta valutando di incrementare la quota erogativa programmata a 55 milioni annui, quasi il doppio dei 30 milioni previsti originariamente dal Piano Pluriennale: una conferma della capacità di gestione del proprio patrimonio, il cui valore di mercato supera a oggi i 3 miliardi di euro, con un aumento molto significativo negli ultimi 3 anni.

In chiusura del suo intervento, il presidente ha approfondito la scelta della Fondazione CRC di entrare ne La Stampa SAE s.p.a., editore de La Stampa: un investimento in una infrastruttura strategica per la competitività del territorio, asset autorevole per promuovere e valorizzare la nostra provincia a livello nazionale e internazionale.