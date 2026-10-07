MOTOCICLISMO / La cuneese Black Racing chiude la stagione 2026 al Misano World Circuit

Sul Misano World Circuit “Marco Simoncelli” è andato in scena il quinto ed ultimo appuntamento della Coppa Italia Velocità 2026, un weekend che ha sancito la conclusione di una stagione ricca di soddisfazioni per la Black Racing Squadra Corse, protagonista nei principali trofei nazionali con una squadra capace di distinguersi per competitività, professionalità e spirito di gruppo.

Il fine settimana romagnolo si è aperto con ottime indicazioni già sin dalle qualifiche. Nella RR Cup Alessandro Spaggiari #53 ha conquistato una straordinaria pole position, confermando il suo ruolo di assoluto protagonista del campionato, con Manuel Alder #183 in 12^ posizione e Maximilian Seelos #25, 30^, in costante miglioramento, determinati a costruire una gara in rimonta.

(Alessandro Spaggiari insieme agli uomini della Black Racing - Foto Benzina Media)

Nel Trofeo Italiano Amatori 600, Edward Nardello #555 è stato vittima di una caduta il venerdì e purtroppo è risultato unfit per la gara, mentre Vittorio Frascolino #96 si è qualificato 21°, con l'obiettivo di consolidare gli eccellenti risultati ottenuti durante la stagione.

Thomas Mattioli #3 ha conquistato una brillante tredicesima posizione in griglia nella Pirelli Cup, mentre Luca Malfatto #101 è partito dalla ventunesima casella.

Straordinaria la stagione di Vittorio Frascolino che, al suo primo anno di competizioni motociclistiche, ha conquistato il titolo della classe 600 Base del Trofeo Italiano Amatori, centrando un risultato che pochi avrebbero immaginato ad inizio stagione e che testimonia il talento e la determinazione dimostrati durante tutto il campionato.

I piloti della Black Racing Squadra Corse hanno raccolto un doppio piazzamento in zona punti nella Pirelli Cup 1000, con Thomas Mattioli #3 autore di una gara solida e costante, che lo ha visto chiudere al nono posto assoluto, confermandosi tra i protagonisti della categoria, premiando il lavoro svolto durante tutto il weekend insieme ai tecnici della squadra. Alle sue spalle Luca Malfatto #101, ha portato la propria Ducati Panigale V4 fino alla quindicesima posizione finale, completando una gara regolare e contribuendo al positivo bilancio complessivo del team nell'ultimo appuntamento stagionale.

(Le moto dei piloti esposte nei box della Black Racing Squadra Corse di Roccavione - Foto Benzina Media)

La RR Cup ha infine regalato l'ennesima emozione della stagione. Dopo mesi trascorsi nelle posizioni di vertice della classifica, Alessandro Spaggiari #53 ha confermato la propria competitività chiudendo ancora una volta a podio (3°), regalando alla squadra un finale di stagione all'altezza delle aspettative, chiudendo il campionato da vice campione.

Prestazioni positive anche per Manuel Alder #183, che passa sotto la bandiera a scacchi 14° e Maximilian Seelos#25, 22° al traguardo, entrambi protagonisti di un percorso di crescita continuo, che ha consentito al team di schierare per tutta la stagione una delle formazioni più numerose ed internazionali del paddock.

Al termine dell'ultimo round il Team Manager Simone Barale ha tracciato il bilancio dell'intera annata:

"Si chiude una stagione che ci lascia risultati importanti, ma soprattutto la consapevolezza di aver costruito un gruppo straordinario. Voglio ringraziare personalmente ogni singolo componente della Black Racing Squadra Corse, dai piloti ai meccanici, dai collaboratori alle famiglie, dai partner a tutte le persone che hanno lavorato dietro le quinte durante l'anno. Ognuno ha contribuito con competenza, passione, professionalità e spirito di sacrificio al raggiungimento degli obiettivi della squadra. Le congratulazioni più sentite vanno a Vittorio Frascolino che, al suo primo anno di competizioni, è riuscito a conquistare il titolo della classe 600 Base del Trofeo Italiano Amatori, un risultato straordinario che premia il suo talento, il suo impegno ed il grande lavoro svolto nel corso della stagione. Un ringraziamento speciale va ad Alessandro Spaggiari, per le emozioni che ci ha fatto vivere fino all'ultimo giro di un campionato fantastico, nel quale ha saputo rappresentare al meglio i colori della nostra squadra, lottando costantemente nelle posizioni di vertice. Desidero inoltre ringraziare Edward Nardello, Thomas Mattioli, Luca Malfatto, Manuel Alder e Maximilian Seelos per l'impegno, la passione e la fiducia dimostrati durante tutto il campionato, contribuendo in maniera determinante alla crescita del progetto Black Racing.”

(Thomas Mattioli in azione - Foto Benzina Media)

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor per il supporto ricevuto nel corso della stagione agonistica: TOP Serramenti, TOP Serramenti Design, XBW Srl, Magazzini Edili Tontine, P.D. Impresa Edile, D&B Automazioni Srl, CTM Srl, Erregi Srl, I Freschi di Zurli Alessandro, Istituto Ottico Boselli, Sirp Srl, XBW Srl, Moss Srl, Dott. Andrea Mascarello, Tipolito Martini Srl, Proforma Consulting, MP Gamma Srl, Sine Cura, Poppi Clementino SpA, Gastaldi Officine Srl, Studio Quality Srl, Hotel Residenz Hochland, Garage 183, Fercasa di Bocedi, Tecno 3, Eliotec Srl, Simic SpA, Live-Tech Srl, Carlini e Malfatto, Biser, AeroGravity, Nardello Guido e Figli Srl, 3B Impianti Elettrici, Reale Infissi, ABM Coperture, Eredi Sabatini Srl e Brigato Rottami.

Un doveroso ringraziamento va anche ai partner tecnici Penny Racing Service, Micron Srl, Mat.en. Srl, Magigas, Graph-Art, Al Cappello Alpino e Alpha Racing.

La stagione 2026 si conclude qui, ma il focus è già rivolto al 2027.