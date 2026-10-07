TIRO CON L'ARCO / Arclub Fossano protagonista a Villanova Mondovì: podi a raffica nella prima indoor stagionale

Marisa Rescino e Federica Di Tullio

Prima uscita stagionale sul percorso indoor e subito risultati di rilievo per i colori fossanesi. Domenica 4 ottobre a Villanova Mondovì si è disputata la gara sulla distanza dei 18 metri, organizzata in modo impeccabile dal Gruppo Arcieri Monregalesi, e gli arcieri dell'Arclub Fossano si sono ritagliati un ruolo da protagonisti in tutte le divisioni.

Nella divisione Arco Ricurvo, classe Seniores, Francesco Sarvia ha conquistato il 2° posto, mentre tra le Juniores è arrivato un ottimo 2° posto per Chiara Conte.

Tra gli Allievi, terzo gradino del podio per Lorenzo Bertero e per Beatrice Streri nel settore femminile; con Marisa Rescigno e Federica Di Tullio, le allieve fossanesi hanno inoltre centrato il 2° posto a squadre.

(Federico Barbero)

Ancora podi nei Ragazzi, con il 2° posto di Nicolò Bertero e il 3° di Giacomo Rovera. Insieme a Tommaso Rovera, la squadra di categoria ha poi scavalcato tutti, salendo sul gradino più alto del podio.

Tra i Giovanissimi, autentica tripletta fossanese: 1° Luca Bruggiafreddo, 2° Raffaele Barbero e 3° Paolo Artale, con il primo posto conquistato anche a squadre. Splendida vittoria infine per Emma D'Agostino tra le Giovanissime.

Nella divisione Compound, la classe Seniores è stata un dominio dell'Arclub, con un'altra tripletta: 1° Federico Barbero, 2° Fabio Coraglia e 3° Giorgio Bertero, a cui si aggiunge il 1° posto a squadre. Primo posto anche per Osvaldo Rocchia nella classe Master, 2° per Federico Viglietta tra gli Allievi e 1° per Giulia Rivoira nei Ragazzi femminile.

Infine, nella divisione Arco Nudo, Rosanna Mellano si è imposta nella classe Master femminile.

(Osvaldo Rocchia)

Busà alla Finale Nazionale del Trofeo CONI

Dopo il bottino di Villanova Mondovì, il weekend fossanese si è protratto anche lunedì 5 ottobre a Ostuni, in provincia di Brindisi, dove si è disputata la Finale Nazionale del Trofeo CONI di tiro con l'arco, sui 20 volée alla distanza dei 18 metri.

La squadra del Piemonte, guidata dal tecnico regionale Gabriella Sasia e composta da Davide Busà (Arclub Fossano), Nicolò Berti (Arcieri della Paglia), Olivia Lanza (Arcieri Ghisone) e Aurora Tosello (Arcieri dell'Elice), si è classificata al 16° posto nazionale. Una bella esperienza per Busà, alla sua seconda finale tricolore.

Prossimo appuntamento per gli arcieri dell'Arclub Fossano: domenica 18 ottobre a Cherasco.